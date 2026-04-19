Luka Doncic regresará a la acción con los Lakers durante la serie ante Rockets

Los Angeles Lakers vencieron 107-98 a los Houston Rockets en el primer juego de su serie de playoffs, lo que da tranquilidad a su cuerpo técnico sobre no apresurar el regreso de su estrella Luka Doncic, quien se recupera de una lesión en los isquiotibiales que sanará en el medio del emparejamiento.

Elex Michaelson de CNN informó este sábado que Doncic, quien estuvo en la banca de los Lakers en el Juego 1 ante los siderales junto a Austin Reaves, debería estar de regreso a la acción durante la serie, específicamente en el tercer o cuarto partido. Si los californianos siguen ganando sin el esloveno, seguramente le darán más tiempo para estar completamente recuperado de su lesión en el tendón de la corva.

Cabe recordar que Doncic viajó a España también para solventar algunos problemas legales con su ex esposa sobre la manutención de sus hijas, al tiempo de someterse a un tratamiento que no está disponible en Estados Unidos.

Doncic vivió una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos.

There is a chance Luka Doncic can return for the Lakers in the middle of the first-round, per @jovanbuha



(Via @CNN, h/t @Elex_Michaelson) pic.twitter.com/yQfMg9r2pn — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 18, 2026

El europeo logró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se suma a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

El base esloveno ya había logrado ser el campeón de anotación en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por cotejo.

Por su parte, la NBA anunció este jueves que Doncic será elegible para los premios y distinciones de final de temporada, por lo que podrá ser elegible al MVP de la temporada 2025/26 pese haber actuado en apenas 64 partidos de la ronda regular.

La liga cree que su ausencia en medio de la campaña debido a su viaje a Eslovenia para estar presente en el nacimiento de su hija puede ser considerada como un "evento extraordinario", por lo que el base de los Lakers podrá recibir votos al Jugador Más Valioso en una de sus mejores zafras en la liga.

"Agradezco a la NBPA por interceder en mi nombre y a la NBA por su justa decisión. Para mí era sumamente importante estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre, y agradezco a Mark, Jeanie, Rob, JJ (Redick) y a toda la organización de los Lakers por brindarme su apoyo incondicional y permitirme viajar para estar allí. Esta temporada ha sido muy especial para mí debido a lo que mis compañeros de equipo y yo hemos logrado conseguir, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga", escribió Luka en sus redes sociales.

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