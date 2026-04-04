Bucks se defienden y revelan a la NBA que Giannis Antetokounmpo no quiso entrenar

Los Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo parecen estar viviendo los últimos momentos de una relación que parece desgastada y que seguramente terminará con el cambio de la estrella griega durante el receso de temporada.

La investigación de la NBA a los Bucks sobre el estado de salud de Antetokounmpo escribió este sábado un nuevo capítulo, en el cual la organización se defendió de las acusaciones del jugador, quien alegó el viernes que el equipo no quería que jugara pese a que ya está en plenitud de condiciones para hacerlo.

De hecho, los Bucks han comunicado a los investigadores de la NBA que Antetokounmpo declinó la oportunidad de participar en partidos de entrenamiento de tres contra tres como parte del protocolo de regreso tras una lesión de rodilla sufrida a mediados de marzo, revelaron fuentes a Shams Charania, de ESPN, echando por tierra las afirmaciones sobre que el equipo no ha hecho lo posible para ver al jugador de regreso a la duela.

Cabe recordar que Giannis se ha perdido los últimos nueve encuentros debido a lo que se ha catalogado en el marco legal de la NBA como una lesión en la rodilla izquierda.

The Bucks have told NBA investigators that Giannis Antetokounmpo declined the opportunity to play 3-on-3 scrimmages as part of return protocol from a mid-March knee injury, per ESPN sources. Antetokounmpo told the league he is healthy enough to resume action. https://t.co/fNDC0pzzRo — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026

"Saben con quién están tratando", declaró Antetokounmpo a los periodistas, entre ellos Eric Nehm, de The Athletic, antes del partido del viernes contra los Boston Celtics. "Por lo tanto, que alguien venga y me diga que no juegue o que no compita es como una bofetada en la cara. Así que no sé hacia dónde se dirigirá nuestra relación a partir de este punto", comentó, asegurando que buscará salir del equipo en el verano.

Antetokounmpo, a su vez, añadió que la franquicia no se ha puesto en contacto con él desde que él mismo se dirigió a ellos, en un primer momento, para plantearles un posible regreso a la competición esta temporada.

"Estoy disponible para jugar, pero no estoy en el partido", declaró Antetokounmpo el viernes. "Estoy disponible para jugar hoy. Ahora mismo. Estoy disponible. ¿Acaso parezco no estar disponible? No me veo entre los primeros 12. No me veo en el quinteto titular. No sé a qué juego están jugando aquí; simplemente no quiero formar parte de él", sentenció.

Los Bucks tienen marca de 30-47 a pocas semanas de finalizar la zafra regular y quizás para la organización tenerlo sano para cambiarlo en algunos meses sea la decisión más razonable, así esto vaya en contra de los estatutos de la liga.

Antetokounmpo, por su parte, promedia 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres en la 2025/26.

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