Camiseta de Luka Doncic es la más vendida en Europa durante la temporada 2025/26

Luka Doncic sigue siendo el jugador con más camisetas vendidas en Europa, según el último conteo de este tipo que publicó la NBA. El estelar base de Los Angeles Lakers supera a otras estrellas del viejo continente.

La lista de los cinco mejores en venta de camisetas en Europa se define de la siguiente manera: Luka Doncic ocupa la cima, escoltado por Anthony Edwards (Minnesota) y Victor Wembanyama (San Antonio). En la cuarta posición se ubica el MVP reinante, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), cerrando el grupo el histórico Stephen Curry (Golden State).

Doncic, por ejemplo, fue el jugador que más camisetas vendió en la temporada pasada, superando a Stephen Curry y a otras estrellas de la liga. Los aficionados querían lucir la camiseta 77 del jugador esloveno, que fue cambiado en plena temporada anterior a los Lakers en el movimiento que llevó a Anthony Davis a los Dallas Mavericks.

🔥💯 ¿Quién ha vendido más camisetas en Europa? pic.twitter.com/t97wPKyZKN — NBASpain (@NBAspain) April 17, 2026

Hay diversas opciones para los aficionados, desde adquirir la camiseta auténtica del equipo con un precio elevado hasta conseguir la réplica original que tiene un costo mucho más asequible.

Los fanáticos además le pueden añadir el nombre y el número oficial de los jugadores de los Lakers. Los favoritos son LeBron James con su 23, el 77 de Doncic, el 8 de Rui Hachimura o el 15 de Austin Reaves.

Desde que Luka Doncic arribó a la NBA usa el número 77 en su camiseta. La elección del ese dorsal no fue casual. En realidad, fue la manera que encontró el jugador de seguir vinculado a su ídolo, el griego Vassilis Spanoulis, quien siempre utilizó ese número.

Doncic acaba de llegar de Europa, especificamente de Madrid, España, para tratarse con un especialista por su lesión. El esloveno se perdió el fin de la ronda regular por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo.

Los Lakers se medirán contra los Houston Rockets a partir de este sábado y hay dudas sobre si Doncic podrá jugar, al menos, a partir del tercer encuentro de la serie. Jugar sin el máximo anotador de la temporada puede ser un déficit muy difícil de disimular para el equipo de JJ Redick.

Doncic, de 27 años de edad, conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con Los Angeles Lakers.

Más contenido de Luka Doncic