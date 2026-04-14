¿Cómo ver el torneo Play-In de la NBA de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

Llegó el momento de la verdad en la mejor liga de baloncesto del mundo. Luego de una larga ronda regular, con 82 partidos por equipo, es hora de dar entrada el Play-In de la NBA, un mini torneo que sirve para dirimir los últimos cuatro boletos (dos por cada conferencia) a los playoffs.

Esta instancia la disputan ocho clubes en total, cuatro en el Este y cuatro en el Oeste; mismos que finalizaron entre la séptima y décima posición de sus respectivas tablas, jugándose la temporada en compromisos de eliminación directa.

Mientras tanto, el formato empareja de entrada al séptimo contra el octavo, en casa del primero, y el ganador se queda con la posición siete de su conferencia en playoffs, y el derecho de retar al segundo preclasificado en una serie al mejor de siete encuentros.

Por su parte, el perdedor de ese duelo inicial hará de local ante el ganador del choque entre el noveno y el décimo de su segmento, en vías de concretar el octavo y último cupo a la primera ronda, que a su vez significa rivalizar contra la mejor escuadra de la conferencia.

En definitiva, los representantes del Este en el venidero Play-In serán Philadelphia 76ers (7), Orlando Magic (8), Charlotte Hornets (9) y Miami Heat (10), al tiempo que en el Oeste dirán presente Phoenix Suns (7), Portland Trail Blazers (8), Los Angeles Clippers (9) y Golden State Warriors (10).

¿Dónde ver el Play-In de la NBA en TV, online legal y sin interrupciones?

El Play-In 2026 de la NBA contará con una amplia cobertura global tanto en televisión como en plataformas digitales, que se repasará a continuación.

Televisión: ESPN/ABC, NBC y NBA TV serán las cadenas televisivas que llevará las acciones del torneo a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial para el Play-In en vivo en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo del Play-In (según disponibilidad por región), gracias a las emisoras que tienen los derechos.

Los canales para ver el Play-In 2026 de la NBA en México

El aficionado que radica en México tiene garantizada una cobertura en la que podrá elegir entre seguir los partidos de la etapa previa a los Playoffs de la NBA en televisión o disfrutarlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá los seis compromisos del citado mini evento.

¿Cómo ver el Play-In 2026 de la NBA por Disney+ y ESPN?

Para ver el Play-In 2026 desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "NBA Play-In", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver el Play-In 2026 de la NBA en el celular?

Para disfrutar de forma legal de la fase que sigue a la temporada regular de la National Basketball Association en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Ya una vez instalada se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del certamen.

Entre las Apps autorizadas disponibles para el Play-In se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán el Play-In 2026 de la NBA en español?

La cobertura en español del Play-In 2026 estará a cargo de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional, dependiendo de la señal elegida.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Julio Lamas.

Amazon Prime Video México: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodrígurez.

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