Steve Kerr podría dejar de ser entrenador de Warriors: ¿Qué ha ganado como coach de Golden State?

Los caminos de los Golden State Warriors y Steve Kerr podrían ser separados, debido a que el entrenador terminó contrato con la organización. Aunque ha existido la posibilidad de la renovación, su tiempo en la divisa parece haber culminado.

Kerr se reunió esta semana con la gerencia de los Warriors pero no se tomó decisión alguna, de acuerdo con ESPN. El entrenador conversó con el propietario Joe Lacob y con el gerente general, Mike Dunleavy, para determinar si lo mejor es seguir trabajando en la próxima temporada.

Ya han pasado dos semanas desde que los Warriors perdieron en Phoenix ante los Suns y se despidieron en el torneo Play In. Aunque en la reunión se tocaron términos de un posible nuevo contrato, no se divulgaron los detalles del mismo.

Son 12 años de Kerr en el mismo cargo y, aunque ha ganado cuatro campeonatos, los últimos resultados de la franquicia dejan abierta la posibilidad de una reconstrucción que incluiría a los jugadores y al cuerpo técnico.

"Sigo amando entrenar, pero lo entiendo", declaró Kerr tras ser eliminado en Phoenix. "Todos estos trabajos tienen una fecha de caducidad. Hay un ciclo que se cumple y, cuando ese ciclo termina, a veces llega el momento de dar paso a sangre nueva y a nuevas ideas".

Golden State's Steve Kerr met with Joe Lacob and Mike Dunleavy Jr. for two hours Monday to discuss his future as head coach. There's no resolution yet. The sides are expected to meet again next week.



ESPN story with @anthonyVslater and @ramonashelburne: https://t.co/NKv7brDBSx — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2026

Tras la eliminación en el torneo Play-In, el estratega se le acercó tanto a Green como a Stephen Curry, para decirles una emotiva frase. "No sé qué pasará en el futuro, chicos, solo sé que los amo". Con ellos ganó cuatro títulos y marcó un hito en la franquicia de San Francisco.

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió el veterano alero en su podcast 'The Draymond Green Show'. "Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

La semana que viene Kerr y la directiva de los Warriors se volverá a reunir para determinar el futuro de ambas partes y la dirección en la que va la franquicia.

¿Cuál es el legado de Steve Kerr con los Warriors?

Campeonatos de la NBA

2015: Victoria ante Cleveland Cavaliers (cortando una sequía de 40 años sin trofeos).

2017: Victoria ante Cleveland Cavaliers (logrando un histórico 16-1 en postemporada).

2018: Victoria ante Cleveland Cavaliers (obteniendo el bicampeonato o "back-to-back").

2022: Victoria ante Boston Celtics.

Premios en su carrera como entrenador

Entrenador del Año (2016): Reconocimiento tras firmar la mejor fase regular en la historia de la liga.

Récord histórico de 73-9 (2015-16): Marca con la que superó el registro de los Bulls de 1996 (equipo del que formó parte).

600 victorias en temporada regular: En marzo de 2026, se posicionó como el cuarto técnico más veloz en llegar a esta cifra (solo superado por Phil Jackson, Pat Riley y Gregg Popovich).

Líder histórico de los Warriors: En 2025, se convirtió en el entrenador con más triunfos en la franquicia, desplazando a Al Attles.

Top 15 mejores entrenadores: Integrante del listado oficial de los mejores estrategas en la historia de la NBA (75.º aniversario).

Otros logros en la franquicia

Finales de la NBA: Ha comandado al equipo en 6 series por el título (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022).

Efectividad en Playoffs: Registra uno de los porcentajes de éxito más elevados en la historia de las eliminatorias.

Entre su etapa como jugador (5 anillos) y su carrera como técnico (4 anillos), Kerr acumula 9 campeonatos de la NBA, consolidándose como una leyenda del baloncesto.

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