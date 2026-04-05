El contrato que planea ofrecerle los Warriors a Kristaps Porzingis en la temporada baja

Las lesiones han afectado notablemente el desempeño de los Golden State Warriors esta temporada. Sin embargo, entre las pocas noticias positivas que ha tenido el equipo este año está la adición de Kristaps Porzingis, quien llegó antes de la fecha límite de cambios.

Es por ello que los rumores acerca de una extensión de contrato para el interno cada vez se escuchan más fuerte. "Los Warriors planean ofrecerle a Kristaps Porzingis un nuevo contrato en el rango de $18 millones a $24 millones por año", escribió el reportero Brett Siegel.

Porzingis se encuentra disputando la temporada final de su acuerdo que arrastra desde los Boston Celtics. Este contrato, pactado por dos años y 60 millones de dólares, le reporta un ingreso de $30.7 millones durante la presente campaña.

Tomando en cuenta que para la llegada de Porzingis entregaron a Jonathan Kuminga y al veterano Buddy Hield a los Atlanta Hawks, lo más lógico es que extiendan la estadía del europeo en el equipo, al menos por la campaña 2026-2027.

Report: The Warriors are planning to offer Kristaps Porzingis a new contract in the $18M–$24M range per year, per @BrettSiegelNBA pic.twitter.com/QdHBSVTZhp — NBA Base (@TheNBABase) April 4, 2026

El espigado centro promedia 17.5 puntos por partido, 4.8 rebotes y 3.6 asistencias, en otra temporada de consistencia para el veterano. Está en su décimo año en la NBA, después de pasar por equipos como los New York Knicks, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Boston Celtics y Washington Wizards.

Hay otros rumores que indican que el nuevo acuerdo de Porzingis con la organización podría ser por 3 años y $75 millones ($25 millones por temporada). Sin embargo, todo dependerá del interés que genere el centro una vez culmine la temporada.

Los Warriors han tenido numerosas lesiones esta temporada y este domingo tendrán de regreso a Stephen Curry, quien se perdió los últimos 27 partidos de su equipo por lesión. Los de San Francisco buscan asegurar un puesto en el Play In para poder jugar la postemporada.

La salud será clave para que los Warriors apuesten por Porzingis

Porzingis se ha recuperado en esta temporada de un síndrome de taquicardia ortostática postural, un virus que le fue diagnosticado el pasado mes de febrero. Su continuidad en la temporada estuvo en dudas, pero el pívot siempre tuvo las esperanzas de terminar la temporada jugando.

"Sobre todo después de que me traspasaran a otro equipo, quería jugar lo antes posible", dijo Porzingis a ESPN tras recuperarse de ese problema de salud. "Estar fuera un par de partidos me estaba molestando un poco".

Este inconveniente hizo que Porzingis solo disputara 17 partidos con los Hawks antes del intercambio que lo llevó a los Warriors.

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