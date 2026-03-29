Warriors y Kristaps Porzingis negocian un nuevo contrato para la temporada 2026/27

Los Golden State Warriors y el centro Kristaps Porzingis están en plenas negociaciones de extensión de contrato para alargar la estadía del jugador al menos para la temporada 2026/27 de la NBA.

Cabe recordar que Porzingis está en el último año del contrato que firmó con los Boston Celtics por dos años y 60 millones de dólares; el cual le está haciendo ganar 30.7 millones de dólares en la campaña en curso.

Los Warriors acordaron antes de la fecha límite un cambio con los Atlanta Hawks para recibir a Kristaps Porzingis, entregando al equipo de Georgia los derechos del prometedor Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield.

Antes de la llegada del centro europeo, los Warriors intentaron tentar a los Milwaukee Bucks para obtener a la estrella Giannis Antetokounmpo, sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el griego se quedó en Milwaukee, al menos hasta el final de esta temporada.

Desde que Porzingis llegó a las filas de los dirigidos por Steve Kerr, promedia 17.1 puntos por partido, 4.7 rebotes, 2.6 asistencias y 1.4 bloqueos. Con los Hawks, dejó registros idénticos de 17.1 unidades por encuentro, 5.1 tableros y 2.7 asistencias; estadísticas que hablan de su regularidad y que está alejado de las lesiones que han truncado su carrera en la NBA.

The Golden State Warriors and Kristaps Porziņģis are expected to work out a new deal to keep him in San Francisco next season, per @ThompsonScribe pic.twitter.com/vsWWe4p4sE — NBA Base (@TheNBABase) March 29, 2026

Según Monte Poole de NBC Sports, Porzingis ha elogiado específicamente a Rick Celebrini (Director de Medicina Deportiva de los Warriors), ya que siente que el enfoque del equipo en la salud es justo lo que necesita para su carrera.

Todo este buen ambiente le ha hecho decir que está "enamorado" de la organización y está considerando seriamente la extensión. "Es una conversación que tendremos... me estoy sintiendo bastante bien y recuperándome bien", dijo Porzingis recientemente.

Para los Warriors la adquisición del ex centro de los Celtics siempre fue una inversión a largo plazo, y que no sólo estaban apostando por él por una sola temporada, sobre todo tras haber renunciado a Jonathan Kuminga y Buddy Hield antes de la fecha límite.

Recuérdese que el jugador tiene hasta el 30 de junio para firmar su nuevo acuerdo con los Warriors. Se rumorea que ambas partes podrían pactar un contrato de 3 años y $75 millones ($25 millones por año). Si no hay un acuerdo, Porzingis buscaría un nuevo pacto en el mercado de agentes libres, aunque se estima que pocas franquicias ofrecerían más de $15-20 millones anuales por sus dudas físicas.

También existe la posibilidad que los Warriors lo renueven (sign-and-trade) solo para usarlo como pieza de cambio la próxima temporada.

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