La edición 75 del NBA All-Star Game llega en un momento crítico para la liga, dado que el interés del público ha mermado en años recientes. No obstante, para este 2026, la incorporación del Team World añade un atractivo componente internacional que promete revitalizar el evento y conectar con nuevas audiencias globales.

Se jugará, además, en una ciudad muy amante del baloncesto, como lo es Los Angeles y en el Intuit Dome de los Clippers, el escenario más moderno de la NBA. Podría ser el último Juego de Estrellas de LeBron James, lo que le da un aliciente especial al evento que se jugará desde el 13 al 15 de febrero.

Los boletos para el evento ya han sido agotados en casi su totalidad y ha alcanzado cifras históricas en cuanto al costo de los mismos. El escenario más tecnológico de la liga ayudó a aumentar la expectativa de la gente por asistir.

Existen diversos paquetes y opciones para vivir la experiencia de un Juego de Estrellas. Aficionados de todo el mundo querrán estar en el escenario de los Clippers para observar a las figuras consolidadas de la liga y también los distintos eventos que conforman el fin de semana de estrellas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Los precios de los tickets para el Juego de Estrellas de la NBA 2026 varían de acuerdo a la ubicación del asiento y también de la preventa en la que fueron adquiridos. Con mayor antelación, los precios suelen ser más amigables. A continuación, detallamos los costos, dividiéndolos por evento:

Entradas (rango de precios)

Rising Stars Challenge: Son para el evento del viernes 13 de febrero, en los que participan los juagadores de primer y segundo año de la liga. Tienen un costo apróximado de $78 la más económica y $350 la más cara, en el renglón de las entradas económicas.

All-Star Saturday Night (Slam Dunk/3pt): Es uno de los eventos favoritos del público, ya que pueden observar la competencia de triples y el concurso de clavadas por el mismo precio. Tienen un costo mínimo de $443 y pueden alcanzar los $2000 dependiendo de la ubicación.

75th NBA All-Star Game: Es la competencia estelar del fin de semana y se jugará el domingo 15 de febrero. El precio mínimo del boleto es de $928 y el más costoso puede alcanzar los $3200.

¿Qué paquetes hay disponibles para el Juego de Estrellas?

Hay distintas formas de disfrutar el Juego de Estrellas de la NBA y hay paquetes que incluyen varios eventos o toda la cartelera del fin de semana. Para poder ir a las zonas más exclusivas y sentarte en el borde de la cancha, debes tener pagado uno de estos paquetes.

Paquetes de Acceso Limitado: Incluyen asientos de mediano y bajo rango, pero con la posibilidad de asistir el día sábado a las competencias de volcadas y triples y al Juego de Estrellas del domingo. Tiene un rango de precios de entre $1300 y $2500.

Paquetes Hall of Fame: Son zonas muy exclusivas del escenario, con una visión privilegiada de la acción. Incluye bebidas y comidas, con una zona de acceso especial que cuenta con todos los servicios. Los precios van desde $15.000 hasta los $32.000 e incluye entradas para todos los eventos del fin de semana.

Asientos Courtside: Estos asientos están agotados desde hace mucho tiempo y son apartados para celebridades y ex leyendas de la NBA. Pueden alcanzar un costo de $49.000.

Más noticias sobre NBA