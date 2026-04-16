¿Cuánto tiempo tarda en sanar la lesión en el oblicuo que sufre Austin Reaves?

La situación física de Austin Reaves genera incluso más preocupación que la de su estelar compañero en Los Angeles Lakers, Luka Doncic.

El joven escolta atravesaba el mejor momento de su carrera en la NBA, con una producción ofensiva de 23.3 puntos de media en los 51 compromisos disputados de ronda regular, que en su momento lo puso en la conversación para el Juego de Estrellas; no obstante, una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo lo obligó a perderse los últimos cinco partidos de la finalizada fase.

Al igual que Luka, la presencia de Reaves para el inicio de la serie de primera ronda de playoffs ante Houston Rockets luce muy comprometida. Es que se trata de un golpe sensible para el equipo angelino, considerando el peso que había ganado el tirador de 27 años dentro del esquema del coach JJ Redick y su capacidad para generar puntos en momentos clave.

Desde el apartado médico, este tipo de lesión suele requerir entre cuatro y seis semanas de recuperación. Por ende, aunque existe un escenario teórico en el que algunos jugadores logran volver en apenas tres semanas, los especialistas coinciden en que hacerlo antes del primer mes incrementa notablemente el riesgo de recaída.

¿Jugará Austin Reaves en los playoffs con los Lakers?

Redick fue claro el pasado 14 de abril al asegurar a los medios que Reaves no estará disponible para el arranque de la serie frente a Houston, programado para este sábado. A pesar de que el ascendente basquetbolista ya ha sido visto realizando ejercicios controlados como tiros libres, todavía no cuenta con autorización para contacto físico ni movimientos explosivos que impliquen rotación de la cadera.

Pues en el escenario más optimista, un posible regreso de AR15 a Lakers sería entre el Juego 3 y 4 de la llave, hacia finales de abril. Sin embargo, todo dependerá de que no persista inflamación ni molestias en la zona afectada, aspecto clave en semejantes lesiones.

Vale acotar que si el jugador de quinto año no logra reaparecer en esta primera ronda y los Lakers quedan eliminados, existe la posibilidad de que haya disputado ya su último partido con la prestigiosa franquicia, tomando en cuenta que planea salirse de su contrato en julio, renunciando a 14.3 millones de dólares para probar la agencia libre sin restricciones.

Una lesión especialmente compleja

Los problemas de oblicuo presentan un grado de complejidad elevado por la función que cumple este músculo dentro del cuerpo, pues forma parte del núcleo abdominal y es fundamental en prácticamente todas las acciones del baloncesto.

En ataque, interviene directamente en la mecánica de tiro, ya que estabiliza el torso durante el salto y la extensión del lanzamiento. También es clave en los cambios de dirección, al ser responsable de gran parte de la rotación abdominal que permite a los atletas generar ventaja.

Por su parte, el riesgo en defensa es aún mayor dado que cualquier contacto en la zona de las costillas puede provocar dolor intenso si el tejido no ha cicatrizado del todo.

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