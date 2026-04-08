¿Cuántos partidos más necesita jugar Victor Wembanyama para ser elegible al MVP de la NBA?

Victor Wembanyama está en una situación complicada y algo comprometedora, en este final de la ronda regular para los San Antonio Spurs. Aunque su equipo realmente lo necesita descansar, ya que aseguraron el segundo lugar de la Conferencia Oeste, el francés necesita jugar para poder optar a los premios de la NBA.

Wembanyama es candidato tanto al MVP de la temporada como al Jugador Defensivo del Año, en una campaña en la que ha sufrido distintas dolencias físicas, que han limitado su cantidad de partidos en la zafra.

El pívot de 2.24 metros debe jugar al menos 20 minutos en uno de los tres partidos restantes de temporada regular de San Antonio para alcanzar el mínimo de 65 juegos y mantener su elegibilidad para los premios de fin de temporada.

En total, el pívot tiene 63 partidos disputados en esta ronda regular. El jugador de 22 años promedia 24.8 puntos y lidera la liga en tapones con 3.1 por partido en su tercera campaña con la camiseta de los Spurs. También colecciona 11.5 rebotes, 3.1 asistencias y 1.0 robos por encuentro, con unos porcentajes de tiro de 51% de campo, 35% en triples y 82% en libres.

Spurs star Victor Wembanyama (rib contusion) is doubtful to play Wednesday vs. the Trail Blazers, but there's "confidence" he'll play in at least one of San Antonio's final three games in the regular season, per @ShamsCharania.



Wemby needs to appear in one more game for 20-plus… pic.twitter.com/FykvtfoB7o — Yahoo Sports (@YahooSports) April 7, 2026

"La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama (contusión en las costillas), es duda para jugar este miércoles contra los Trail Blazers; sin embargo, existe 'confianza' en que jugará al menos uno de los últimos tres partidos de San Antonio en la temporada regular", informó el reportero de la NBA, Shams Charania.

Los Spurs jugarán el viernes ante los Dallas Mavericks y cerrarán la ronda regular el domingo, cuando se midan a los Denver Nuggets.

Quizás lo más recomendado para San Antonio sea utilizarlo 20 minutos el viernes, en el compromiso contra Dallas y luego descansarlo hasta el inicio de los playoffs, instancia en la que los Spurs comenzará en casa por tener el segundo mejor récord del Oeste.

Wembanyama tendrá una batalla interesante con Shai Gilgeous-Alexander por el galardón de MVP, aunque tiene plena confianza en que lo ganará. “Existe un debate. Debería haberlo, pero considero que yo debería encabezar la carrera (al Más Valioso). Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no quede lugar a dudas”, dijo el espigado jugador europeo hace algunos días.

Los Spurs pasaron de ser un equipo en reconstrucción a ser uno de los candidatos al título en esta temporada, todo gracias al aporte en ambos costados de la cancha de Wembanyama.

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