¿Cuántos récords tiene LeBron James en la historia de los playoffs de la NBA?

LeBron James tiene cuatro títulos de la NBA y en todas esas ocasiones ha sido MVP de Las Finales. El astro de 41 años de edad se prepara para disputar otra postemporada, cuando los Lakers inicien la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets este fin de semana.

James es líder de casi todos los departamentos ofensivos en la historia de la NBA en playoffs. Su longevidad en la liga, estar en equipos ganadores y sus grandes gestas lo tienen como el jugador más influyente en este tipo de instancias.

Su longevidad ha sido muy importante. Con 41 años de edad se mantiene vigente y todo parece indicar que seguirá jugando por uno o dos años más, lo que aumentará todas las cifras que ya ha conseguido en la liga.

¿Cuántas categorías estadísticas en playoffs domina LeBron James?

Son varias las categorías estadísticas que lidera LeBron James en postemporada. Ha jugado con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers en esta instancia.

James es líder en puntos con 8.162 unidades anotadas, antes de iniciar la postemporada de la campaña 2025-2026. El segundo en ese apartado es Michael Jordan, quien dejó 5.987 unidades con los Chicago Bulls.

En partidos disputados también es líder, con 287 encuentros. En minutos también lidera la categoría con 11.850. En victorias es el máximo ganador con 193, en robos con 483, en tiros de campo anotados con 2.927 y tiros libres conseguidos con 1.836.

¿Qué otros logros tiene en los playoffs de la NBA?

James llegó a ocho finales consecutivas, entre 2011 y 2018, con dos equipos distintos, primero con el Miami Heat y luego con los Cleveland Cavaliers. También tiene el récord de más series ganadas en la historia de la postemporada.

El veterano promedia en postemporada 41.3 minutos por juego. 28.4 puntos, 9.0 rebotes, 1.7 robos, 1.0 bloqueos, 49.6 % en tiros de campo, 33.3 % en triples, 74.1 5 en tiros libres, en 292 juegos disputados.

¿Cuáles son los números de LeBron James en Las Finales de la NBA?

Ha disputado 10 finales y consiguió los títulos de 2012 y 2013 con el Miami Heat, luego conquistó la corona de 2016 con los Cleveland Cavaliers y le regaló el último título a los Lakers en la recordada temporada de la burbuja en 2020.

Muchos comparan a James con Michael Jordan, pero el veterano de los Lakers supera en estadísticas al estelar ex jugador de los Chicago Bulls en la postemporada. Sin embargo, siempre serán recordadas las 6 finales y 6 MVP ganados por Jordan.

¿Cómo le fue con los Cleveland Cavaliers en playoffs?

James es el jugador más dominante de la historia en postemporada. Sus registros de puntos, asistencias, premios individuales y colectivos lo convierten en uno de los jugadores más determinantes de la historia.

Con los Cavaliers, dejó grandes números en postemporada. Su registro de 101 victorias y 51 derrotas hablan de su dominio en esta fase con esa camiseta.

Con el conjunto de Ohio, dejó 28.1 puntos, 8.6 rebotes, 7.3 asistencias, 1.8 robos y 1.0 tapones, con un registro de cinco finales disputadas y un título, en la campaña de 2016, en esa recordada serie contra los Golden State Warriors.

¿Cómo le fue con el Miami Heat en playoffs?

Con Miami llegó para ganar y así lo consiguió, después de formar un cuarteto de lujo con Ray Allen, Dwayne Wade y Chris Bosh, quienes era jugadores dominantes en cada una de sus posiciones en esa época.

Sus números muestran lo importante que fue para el Heat, un equipo que comenzó a soñar con campeonatos cuando llegó James y compañía. Con el conjunto de Florida, dejó 26.9 puntos, 8.4 rebotes y 5.7 asistencias.

Aunque sus registros estadísticos fueron menores que en su etapa con los Cavaliers, en Miami estaba bien acompañado, con un equipo muy sólido en cada uno de los aspectos de juego.

Asistió a cuatro finales de la NBA y ganó dos, siendo MVP en cada uno de esos títulos.

¿Cómo le ha ido con Los Angeles Lakers en playoffs?

Su longevidad también es aplaudida, pues tiene 41 años de edad, viene de jugar un gran año con los Lakers y se mantiene vigente entre los mejores jugadores de la liga, algo que pocos han conseguido después de cuatro décadas.

En 54 partidos con los Lakers en playoffs, tiene récord de 34 victorias y 22 derrotas, con un promedio de 25.8 puntos, 9.1 rebotes y 8.0 asistencias, con 1.2 robos y 0.8 tapones.

Llegó a la final de 2020 en la burbuja de Orlando, consiguió el último título de su carrera y se llevó el MVP de esa definición de título.

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