¿Deben los Lakers firmar a Chris Paul para jugar los playoffs tras las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves?

La recta final de la ronda regular 2025/2026 ha dejado a Los Angeles Lakers en una situación delicada, motivado a las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, que han golpeado directamente el corazón del perímetro y del dibujo ofensivo del entrenador JJ Redick; al tiempo de obligar a la gerencia a evaluar movimientos de emergencia de cara a unos playoffs que están a la vuelta de la esquina.

Por su parte, el periodista Shams Charania reportó que la franquicia de púrpura y oro ahora cuenta con un cupo disponible en el roster, tras cortar al escolta Kobe Bufkin, decisión que no sólo responde al bajo impacto de éste, sino a la urgencia de abrir espacio para una incorporación que pueda aportar de inmediato.

De ese modo, comienzan a surgir nombres para unirse a los Lakers en los próximos días, pues algunos medios han vinculado a dicha organización con el legendario Chris Paul y el también base Lonzo Ball, e incluso el joven escolta Jaden Ivey, recientemente desvinculado de los Chicago Bulls por temas extradeportivos. Tres perfiles muy distintos, pero que aportarían herramientas a un golpeado backcourt, considerando que, además de las bajas de Doncic y Reaves, Marcus Smart aún no está recuperado de sus problemas de tobillo.

Imagine CP3 comes out of retirement just to stick it to the Clippers 😂 pic.twitter.com/37KbtY0D2Z — Lakers All Day Everyday (@LADEig) April 10, 2026

Es cierto que la opción de CP3 resulta tentadora desde la experiencia. A sus 40 años, el futuro miembro del Salón de la Fama representa liderazgo, lectura de juego y control del ritmo, cualidades siempre valiosas en escenarios de alta presión. Sin embargo, la pregunta clave no es sobre el significado del 12 veces All Star dentro de la NBA, sino qué puede ofrecer hoy, a su edad y sin accionar desde inicios de diciembre, previo a que fuera liberado por los Clippers en febrero, lo que genera dudas razonables sobre su estado físico y ritmo competitivo, en especial a la hora de Incorporarlo en plena antesala de playoffs.

Ahí es donde alternativas como Ivey o incluso Ball cobran mayor sentido. Ambos ofrecen características más atléticas y dinámicas (que CP3), siendo capaces de adaptarse al ritmo actual de la liga y de cubrir mejores tramos del tabloncillo en defensa y transición. Si bien ninguno posee el IQ histórico de Paul, sí encajan mejor con las necesidades inmediatas del equipo de Redick.

En definitiva, la narrativa de ver a Chris Paul con la camiseta de los Lakers resulta atractiva; no obstante, la decisión más inteligente para la popular divisa pasa por mirar hacia opciones frescas.

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