Luka Doncic está en Eslovenia con sus hijas: ¿Cuándo regresa a Los Angeles?

La recuperación de Luka Doncic pudiera generar incertidumbre en el entorno de Los Angeles Lakers, especialmente tras los recientes movimientos del estelar base esloveno en medio de su rehabilitación por su lesión muscular.

Luego de sufrir una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de la pierna izquierda durante el duelo frente al Oklahoma City Thunder, el 2 de abril, el plan de recuperación del seis veces All Star parecía estar enfocado en España. Sin embargo, nuevas informaciones revelaron un cambio temporal en su ubicación.

En efecto, la cuenta especializada @LukaUpdates publicó en X (antiguo Twitter) lo siguiente: "Luka fue a visitar a sus hijas antes de regresar a Estados Unidos". Posteriormente, medios de Eslovenia confirmaron que el genio balcánico se encuentra en su país natal, donde aprovecha para compartir tiempo con su familia mientras continúa con su proceso de recuperación física. Este viaje, además de lo personal, forma parte de una etapa de transición dentro de su rehabilitación.

Asimismo, se espera que Doncic regrese en los próximos días a Madrid, donde iniciará la segunda fase de su tratamiento médico. Este tramo será determinante para evaluar su evolución antes de viajar nuevamente a Estados Unidos y reincorporarse a la disciplina de los Lakers, de cara a los playoffs que arrancan el 18 de abril.

Slovenian media reports that Luka Dončić is currently in Slovenia, where he is spending some time with his two daughters while continuing his recovery process.

He is expected to return to Madrid in the coming days to begin the second phase of his hamstring rehabilitation, a key… pic.twitter.com/Zyky96ot6E — Luka Updates (@LukaUpdates) April 11, 2026

El contexto personal del estelar anotador también ha sido tema sonado en la prensa europea. "Este encuentro con sus hijas tiene implicaciones mucho más importantes. Luka está inmerso en una batalla legal con su ex prometida, Anamaria Goltes, por la custodia y manutención de sus dos hijas, Gabriella y Olivia", reportaron los medios.

Al margen de lo extradeportivo, dentro de la famosa organización californiana comienzan a percibirse cierto optimismo. No en vano, el entrenador JJ Redick comentaba días atrás que Luka se mantiene con buen ánimo durante su proceso de recuperación en Europa. Incluso revelaba que pudo conversar con el armador antes del regreso del equipo a Los Angeles.

Cabe recordar que Doncic recibió autorización tanto del cuerpo médico como de la gerencia de Lakers para viajar al viejo continente y someterse a un tratamiento especializado con el objetivo de acelerar su regreso a la actividad. No obstante, su disponibilidad inmediata para jugar sigue siendo una incógnita, aunque se piensa que debe reincorporarse a la concentración del afamado equipo a más tardar el día del inicio de los playoffs.

La divisa de Hollywood ya aseguró el cuarto lugar del Oeste; por ende, comenzará la mediática fase de postemporada en el Crypto.com Arena, a pesar de desconocer su rival, aunado a que todavía puede culminar tercero.

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