El día que Luka Doncic se reincorporará a Los Angeles Lakers tras su viaje a España

Luka Doncic ya tiene fecha de reincorporación al conjunto de Los Angeles Lakers, después de su viaje a España para tratarse de un distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo. El esloveno se unirá nuevamente al equipo el viernes, según informó Shams Charania de ESPN.

Doncic no terminó la temporada regular e incluso no alcanzó los juegos necesarios para optar a los premios de la temporada. Jugó 64 partidos, uno menos que el mínimo que necesitan los jugadores para poder ganar los galardones que cada año entrega la liga.

El seis veces All-Star buscó tratamiento médico especializado en Europa con el fin de acelerar potencialmente su recuperación y buscar una segunda opinión, después del primer reporte presentado por el personal médico de los californianos.

Regresar a la disciplina de los Lakers no significa que podrá jugar en el inicio de los playoffs. Todo dependerá de la evolución, pero lo más probable es que se pierda la primera serie de postemporada ante los Houston Rockets, que comenzará este sábado 18 de abril.

Los Lakers cerraron la ronda regular con tres victorias consecutivas, gracias a un inspirado LeBron James, quien terminó promediando 25.5 puntos, 11 asistencias, 6.8 rebotes y 2.5 robos en sus últimas cuatro apariciones.

"The expectation is that Luka Doncic and Austin Reaves will both be out to start the first round..



Luka Doncic spent the last week in Spain and he underwent multiple injection treatments in that hamstring..



He will be reevaluated on Tuesday" @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/bUoCqESTM7 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) April 13, 2026

Los californianos tampoco tendrán a Austin Reaves para el inicio de los playoffs, debido a una lesión en el oblicuo que también le hizo perderse el final de la ronda regular.

Los Lakers buscarán intentar que ambas figuras puedan regresar para el cierre de la serie contra los Rockets, pero no hay nada confirmado. La situación de Reaves parece ser más compleja y está casi descartado para jugar en cualquier partido frente a Houston.

Doncic conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers. De haber conseguido participar en al menos 65 partidos, el europeo hubiera estado entre los candidatos a ganar el premio MVP.

Es el segundo título de anotación, tras el conseguido en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por compromiso.

JJ Redick tendrá que mover bien sus piezas para intentar detener a la ofensiva de Houston, que tiene a Kevin Durant como su principal arma. Los Lakers parten en desventaja por las lesiones, pero nunca se puede dejar por fuera a un equipo que tenga en sus filas a LeBron James.

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