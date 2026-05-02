Dueña de los Lakers reveló que Luka Doncic no quería ser cambiado a los Lakers

El cambio de Luka Doncic a Los Angeles Lakers desde los Dallas Mavericks será recordado siempre en la NBA como uno de los más trascendentales en la historia de la liga. Mientras el base esloveno es la pieza angular del proyecto de los californianos, Anthony Davis (quien llegó a Dallas en el traspaso) ya forma parte de los Washington Wizards; prueba de que los Mavericks fueron los absolutos perdedores de la negociación.

Pero pese que a Luka también fue uno de los ganadores del cambio, no siempre estuvo feliz de haberse colocado la camiseta de púrpura y oro.

Jeanie Buss, dueña de los Lakers, recordó en una reciente entrevista que Luka no estuvo feliz de haber sido cambiado por Dallas y que su deseo era quedarse por el resto de su carrera en los Mavericks.

"Según mi experiencia al dar la bienvenida a los jugadores a la organización de los Lakers, a menudo escucho decir: 'Este es mi sueño. Siempre quise estar aquí. Jugar donde jugaron Magic, Kobe, Shaq y Kareem'. Luka no llegó a los Lakers con esa mentalidad... es algo así como cuando tu novio rompe contigo: está bien salir a comprarse un vestido nuevo e intentar hacer que él se arrepienta de haberlo hecho", dijo Buss sobre el sentimiento de Luka en ese momento.

Jeanie Buss says Luka Doncic left his heart in Dallas after he was traded to the Lakers



“In my experience welcoming players to the Lakers organization I often hear ‘this is my dream. I always wanted to be here. To play where Magic, Kobe, Shaq’ and Kareem.’ Luka didn’t come into… pic.twitter.com/KCdq7lhx7O — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 1, 2026

Buss también dijo porque el cambio se hizo de forma secreta por meses, asegurando que ni Luka, LeBron James y Anthony Davis sabían nada.

"El equipo de Dallas quería a Anthony Davis y él formaba parte de nuestro equipo. Así que las conversaciones comenzaron en enero, pero era fundamental que se mantuvieran en privado y no se filtraran a los medios de comunicación, ya que si un jugador se entera de que existe un traspaso pendiente, eso podría hundir por completo toda la temporada", explicó.

"Para mí era realmente importante que no desmanteláramos el equipo. Si la información se hubiera filtrado y el traspaso no se hubiera concretado, habría sido sumamente injusto para el progreso que el cuerpo técnico había logrado con el equipo. Porque supone una enorme distracción", agregó.

Esta temporada la estrella de los Lakers vivió una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, siendo candidato al MVP, pese a no estar entre los finalistas. Además obtuvo el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se sumó a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

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