¿Cuánto tiempo tarda en sanar la distensión de grado 2 en los isquiotibiales que sufre Luka Doncic?

La recuperación de Luka Doncic a raíz de la distensión de grado 2 en el tendón de la corva (o isquiotibiales) de la pierna izquierda que sufrió el pasado 2 de abril mantiene en alerta a Los Angeles Lakers, a días del inicio de los Playoffs de la NBA.

Hay que recordar que el base esloveno se perdió los últimos cinco partidos del equipo que entrena JJ Redick en la recta final de la ronda regular debido a esta lesión, así que su disponibilidad para el arranque de la serie de primera ronda frente a los Houston Rockets luce, ahora mismo, muy poco probable.

Doncic viene de una campaña individual sobresaliente, dado que fue el máximo anotador de la 2025/2026, cortesía de 33.5 puntos de media. De hecho y pese a no alcanzar el mínimo de 65 desafíos exigido por la NBA para optar formalmente a premios como el MVP, su nombre sí figurará en las papeletas gracias a una excepción, ratificada por la prestigiosa liga y la Asociación de Jugadores, considerada como “circunstancia extraordinaria”.

¿Cuáles son los plazos estimados para la recuperación de la lesión de Luka Doncic?

En cuanto a los tiempos médicos, una lesión de grado 2 en el tendón de la corva suele demandar entre cuatro y seis semanas de recuperación para volver a competir al máximo nivel. Esto coloca el plazo promedio en torno a los 30-35 días, siempre sujeto a la evolución del basquetbolista, indistintamente de tratarse de Luka u cualquier otro.

Vale recordar que, a 16 de abril, el esloveno acumulaba cerca de dos semanas fuera de acción, así que aún estaría transitando la mitad inicial del proceso.

Entretanto, Doncic tenía planeado regresar a Los Angeles entre el pasado martes y este viernes, tras someterse a un tratamiento especializado en España, incluyendo terapias avanzadas e infiltraciones con el objetivo de acelerar su recuperación.

Eso sí, dentro del cuerpo médico de los Lakers se mantiene una postura prudente respecto a la vuelta a la duela del seis veces All Star, misma que debería producirse, de no recaer, para el tercero, el cuarto o el eventual quinto juego contra los Rockets.

¿Qué significa una lesión de grado 2?

A diferencia de una distensión leve o de grado 1, este tipo de lesión implica un desgarro parcial de las fibras musculares, lo que conlleva un proceso más delicado y prolongado. En el caso del balcánico, el riesgo no sólo está en el tiempo de baja, sino en cómo se gestione su regreso a la competencia.

Claro que el principal peligro es una recaída. Es que las lesiones en la parte posterior de la pierna tienen una de las mayores tasas de reincidencia dentro de la NBA, especialmente cuando los jugadores regresan antes de completar la recuperación total.

Por ende, un esfuerzo mal calculado en plena exigencia de playoffs podría provocar una nueva lesión de Luka, aunado a la posibilidad de que el daño se agrave.

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