Entrenador de Lakers sobre la ausencia de Luka Doncic entre los finalistas al MVP: “Es decepcionante”

El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, se mostró decepcionado de que Luka Doncic no esté entre los candidatos al MVP de la NBA en la temporada 2025-2026. El escolta, que viene de ser el máximo anotador de la liga, no fue reconocido por los panelistas.

"Estoy decepcionado. Creo que merecía estar allí", dijo Doncic, en rueda de prensa, después de la victoria de los Lakers sobre los Rockets del martes. "Dejarlo fuera de la terna final por los números colectivos de la temporada regular es ignorar la realidad de lo que vemos cada noche en la duela".

La NBA anunció que Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs y Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, son los candidatos a ganar el galardón.

Doncic solo pudo jugar 64 juegos en la temporada, uno menos del requisito que exige la liga para optar por premios individuales. Sin embargo, días antes de anunciar los candidatos, la liga informó que el esloveno era elegible tras recibir una exención especial.

Durante la temporada regular de la NBA, el europeo criticó al panel de votantes del MVP. "Cuanto mejor juego, voy más para abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer", dijo.

El base conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers. En la temporada 2023/24, con el uniforme de los Dallas Mavericks, cerró la temporada con 33.9 unidades por compromiso para liderar la liga.

JJ Redick says he was "disappointed" Luka Dončić wasn't named a finalist for MVP pic.twitter.com/O37kRhy6Gr — LA Sports Report (@LA_SportsReport) April 22, 2026

Doncic no terminó la temporada regular e incluso no alcanzó los juegos necesarios para optar a los premios de la temporada. El seis veces All Star actualmente está lesionado, sin poder ayudar a los Lakers en la primera ronda de playoffs.

El base regresó de Europa después de su viaje a España para tratarse de un distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo. Los Lakers descartaron que el esloveno vuelva para la serie contra los Rockets y lo esperan para la segunda ronda si logran avanzar de esa instancia.

El equipo de Redick se ha visto bien en los dos primeros compromisos contra los Rockets y ya tienen ventaja de 2-0 antes de viajar a Houston. Luke Kennard, el base que llegó a los Lakers en plena temporada regular, ha hecho un gran trabajo como sustituto de Doncic.

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