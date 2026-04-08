Equipo contendor al título de la NBA muestra interés en Giannis Antetokounmpo

El último desencuentro entre Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks hará que el jugador sea puesto en el mercado de cambios en verano y ya se asoman varios posibles destinos, siendo los Boston Celtics el último de ellos.

Sam Amick, de The Athletic, informó este miércoles que los Celtics con vistos en el círculo interno de la NBA como un destino posible para el griego, quien al parecer se quedará sin jugar en lo que resta de temporada regular.

Los Celtics, que de por sí son un equipo confeccionado para ganar campeonatos en la NBA en el presente, adquirirían a una superestrella que los colocaría como favoritos campaña tras campaña, dependiendo de lo que sean capaces de sacrificar en las negociaciones.

Sin embargo, los Celtics no serán los únicos que tocarán la puerta de los Bucks en este verano, ya que equipos como los New York Knicks, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers enviarán ofertas a su par en la NBA con el objetivo de hacerse con el talento generacional de Giannis.

De hecho, Giannis habría informado en su círculo cercano que de salir de los Bucks, jugar en la Gran Manzana con los Knicks es lo que más le atraería en esta etapa de su carrera.

Celtics are known to have interest and are "discussed in league circles as possible suitors" for Giannis Antetokounmpo, per @sam_amick. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 8, 2026

Estos rumores de traspaso se encendieron tras lo sucedido el fin de semana, cuando tras verse fuera de acción dijo a la prensa que Milwaukee no había querido ponerlo en la cancha, pese a estar recuperado de su dolencias en la rodilla. Todo esto inició una investigación por parte de la NBA en contra de los Bucks.

"Saben con quién están tratando", declaró Antetokounmpo a los periodistas, entre ellos Eric Nehm, de The Athletic, antes del partido del viernes contra los Boston Celtics. "Por lo tanto, que alguien venga y me diga que no juegue o que no compita es como una bofetada en la cara. Así que no sé hacia dónde se dirigirá nuestra relación a partir de este punto", comentó, asegurando que buscará salir del equipo en el verano.

Amick también reveló que tanto Giannis como los Bucks estarían asumiendo la posibilidad de separar sus caminos una vez finalice la actual temporada. Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones.

"Estoy disponible para jugar, pero no estoy en el partido", declaró Antetokounmpo el viernes. "Estoy disponible para jugar hoy. Ahora mismo. Estoy disponible. ¿Acaso parezco no estar disponible? No me veo entre los primeros 12. No me veo en el quinteto titular. No sé a qué juego están jugando aquí; simplemente no quiero formar parte de él", sentenció.

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