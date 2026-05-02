El estatus oficial de Jayson Tatum con los Celtics para el Juego 7 ante los 76ers

Los Boston Celtics se preparan para disputar el Juego 7 de la serie de primera ronda de playoffs ante los Philadelphia 76ers con su estrella Jayson Tatum, quien fue colocado oficialmente como "cuestionable" por sus dolencias en la rodilla izquierda.

Tatum abandonó brevemente el sexto partido debido a una lesión en la pierna, tras haber disputado 28 minutos de juego. Según informó Shams Charania, de ESPN, Tatum comunicó a sus compañeros tras el encuentro que se encontraba bien y que estaría listo para jugar el séptimo partido.

De hecho, los Celtics pretenden contar con Tatum para este duelo decisivo que se disputará en el TD Garden a partir de las 7:30 de la noche.

"No estoy demasiado preocupado. No es para tanto. Probablemente me vieron ir atrás y usar la bicicleta; mi pierna simplemente se sintió un poco rígida cuando salí en el tercer cuarto", dijo Tatum, asegurando que estará en cancha.

El jugador aclaró que la molestia es en la pierna izquierda, lo cual es un alivio relativo dado que la temporada pasada sufrió una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha.

Last time Jayson Tatum played the Sixers in a Game 7:



51 PTS

13 REB

5 AST

60.7 FG%

6 3PM



Celtics won 112-88. Could he go off again tonight? pic.twitter.com/NGkG02UVm6 — NBACentral (@TheDunkCentral) May 2, 2026

Cabe recordar que la mayor preocupación de los Celtics se debe a que Tatum apenas lleva 22 partidos desde su regreso de la cirugía de Aquiles. Aunque esta molestia es en la otra pierna, los Celtics están bajo la lupa por cómo gestionan los minutos de su estrella en un juego de eliminación.

“Ahora mismo, la situación es positiva. En Boston, todos le restan importancia a todo esto, incluso a la posibilidad de que sea una lesión. Joe Mazzulla negó rotundamente que se tratara de una lesión. Tatum declaró tras el partido que sólo sentía rigidez en la pierna. Me han dicho que habló con sus compañeros después del juego y que se encontraba bien y listo para jugar, así que, en Boston, se espera que Tatum esté listo para el séptimo partido", detalló el periodista Shams Charania.

Antes de abandonar el compromiso, el integrante de cinco All-NBA registraba 17 puntos, 11 rebotes y tres asistencias en 28 minutos. Al margen de su producción ofensiva, su impacto en los tableros ha sido determinante durante la serie. Además promedia 23.3 unidades contra los 76ers, junto a 10.7 tableros y 6.8 pases de anotación.

Por ello, Boston contará seguramente con Tatum, quien no pretende perderse el juego decisivo. La última vez que estuvo en un Juego 7 ante los Sixers anotó 51 puntos con 13 rebotes.

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