Famoso periodista Stephen Smith sentencia a los Lakers: "Se van a casa en abril"

Los Lakers están en una situación complicada que puede sentenciar su temporada. Terminarán la ronda regular sin Austin Reaves y Luka Doncic y lo más probable es que jueguen la primera ronda de postemporada sin ambos jugadores estelares.

Sin ambos bases, los Lakers perdieron ante los Dallas Mavericks, uno de los equipos más inconsistentes de la temporada. Eso ha hecho que muchos analistas den por sentenciado que el equipo dirigido por JJ Redick no avanzará de la primera ronda de postemporada.

"Se van a casa y se van en abril", sentenció Smith en ESPN. "Sin Luka y sin AR (Austin Reaves), los Lakers se van a casa. Damas y caballeros, no pudieron detener ni un resfriado contra los Dallas Mavericks. No pudieron detener a nadie. Y cuando AR y Luka Doncic parecen mejores defensores que la gente que tenías en la cancha, ya no hay hacia dónde ir desde ahí".

Los Lakers tendrán un quinteto que se conoce poco y que no tiene las herramientas para poder mantener una ofensiva regular durante todo el partido. El analista Smith destacó que LeBron James, DeAndre Ayton, Rui Hachimura y Jake LaRavia nunca habían compartido la cancha como titulares en toda la temporada. "Para ser justos con los Lakers, nunca habían sido titulares juntos. Ni siquiera habían compartido la cancha esta temporada", reconoció el comunicador.

Ante esta situación, LeBron James, de 41 años de edad, tendrá más responsabilidades ofensivas, algo que no parece lo ideal tomando en cuenta que es un jugador que hay que regularle los minutos para que pueda ofrecer su máximo rendimiento.

"No puedes pedirle que se dé la vuelta y cargue con todo el peso como opción número uno a los 41 años en su 23ª temporada, que es obviamente lo que es ahora que Luka y AR están fuera. Hay un límite para lo que puedes pedir", señaló Smith.

Los Lakers están peleando por terminar la ronda regular en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, pero parece complicado sin Reaves y Doncic. Podrían enfrentar nuevamente a los Minnesota Timberwolves en la primera ronda, como sucedió la temporada pasada cuando quedaron eliminados.

"Creo que para que los Lakers tengan alguna oportunidad, ambos tienen que estar de vuelta a mediados de la primera ronda. De lo contrario, les doy cero posibilidades. Repito, cero posibilidades de superar la primera ronda, lo que significa que esta temporada termina este mes".

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