El jugador que quieren los Trail Blazers si falla el cambio con los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los Portland Trail Blazers serán uno de los favoritos para adquirir en verano a Giannis Antetokounmpo en un cambio con los Milwaukee Bucks, sin embargo, la directiva tiene un "Plan B" por si las negociaciones por el griego se truncan.

El periodista Jake Fischer de Bleacher Report informó este sábado que los Blazers tienen a Giannis como su prioridad para este mercado de cambios que se avecina, sin embargo, si las negociaciones no prosperan, la directiva irá por un canje con los Washington Wizards por Anthony Davis.

Antetokounmpo será cambiado en los próximos meses por los Milwaukee Bucks debido a su mala relación con la directiva y aunque equipos como los New York Knicks y Miami Heat están al frente entre los favoritos para adquirirlo, no es menos cierto que los Blazers tienen a su ex compañero Damian Lillard en sus filas.

La semana pasada el periodista Bill Oram informó que los Trail Blazers está listos para pelear el cambio por Giannis sólo si éste está dispuesto a firmar un contrato a largo plazo, para así consolidar un proyecto junto a Lillard y Jrue Holiday.

Blazers expected to emerge as a prime trade suitor for Giannis Antetokounmpo.



Portland would be considered a potential suitor for Anthony Davis if pursuit of Giannis falls short.



(per @JakeLFischer) — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 2, 2026

Para que Portland se aventure a ir por Giannis tiene que asegurarse que el griego quiere quedarse por mucho tiempo en el equipo, que no renunciará a un paquete de jugadores y selecciones del draft solo para tenerlo por una temporada.

Y es que aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones. Antetokounmpo ganó 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en la que es una opción de jugador.

Giannis cerró la campaña con con 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Fue invitado al Juego de Estrellas pese a no tener sus mejores registros de los últimos años.

Marc Stein, por su parte agregó que los Blazers tienen una ventaja única en las negociaciones, ya que poseen las selecciones del draft de los Bucks de 2028, 2029 y 2030, obtenidas en el traspaso de Lillard. Milwaukee podría estar interesado en recuperar sus selecciones si decide reconstruir el equipo sin Giannis.

Cabe recordar que Giannis y Lillard ganaron con los Bucks la segunda edición del torneo "In-Season" de la NBA el 17 de diciembre de 2024, tras vencer al Oklahoma City Thunder en la final disputada en Las Vegas. Juntos no pudieron ganar un anillo de la NBA, algo que se le rehúsa a Lillard en su carrera en la liga.

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