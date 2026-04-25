La condición que ponen los Trail Blazers para obtener a Giannis Antetokounmpo en un cambio con Bucks

El futuro de Giannis Antetokounmpo será uno de los temas de conversación del verano, al saberse que sus problemas con la directiva de los Bucks harán que se despida de la organización mediante un cambio en los próximos meses.

En medio de los rumores, este fin de semana el periodista Bill Oram informó que los Portland Trail Blazers está listos para pelear el cambio por Giannis sólo si éste está dispuesto a firmar un contrato a largo plazo, para así consolidar un proyecto junto a Damian Lillard y Jrue Holiday.

Los Blazers se unen así a una lista de equipos que irán por la estrella griega. Los Angeles Lakers, New York Knicks y el Miami Heat seguramente tocarán las puertas de los Bucks, que aceptarán la mejor oferta para desprenderse de una de sus figuras históricas.

The Blazers are “ready” to pursue trading for Giannis if he’s open to signing with them long term, per @billoram.



Dame, Jrue Holiday, and Giannis 🤯 (h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/CGv4u03hvv — Legion Hoops (@LegionHoops) April 24, 2026

Para que Portland se aventure a ir por Giannis tiene que asegurarse que el griego quiere quedarse por mucho tiempo en el equipo, que no renunciará a un paquete de jugadores y selecciones del draft solo para tenerlo por una temporada.

Y es que aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones. Antetokounmpo ganó 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en la que es una opción de jugador.

Giannis cerró la campaña con con 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Fue invitado al Juego de Estrellas pese a no tener sus mejores registros de los últimos años.

Pese a que los Portland Trail Blazers no son de los equipos favoritos para adquirir a Giannis, no es menos cierto que la presencia de Damian Lillard ha hecho levantar suspicacia con el hecho de verlos de nuevo juntos en la cancha, tal y como ocurrió en los Bucks.

Giannis Antetokounmpo and the Bucks’ key front office figures haven’t communicated once since the trade deadline, per @ShamsCharania.



Giannis also had no involvement in Milwaukee’s hiring process of new head coach Taylor Jenkins.



The Giannis era certainly appears to be ending. pic.twitter.com/5gsxUBF1Hb — Evan Sidery (@esidery) April 23, 2026

Antes de la fecha limite de cambios de esta temporada, el periodista Jake Fischer, de Bleacher Report, informó que Lillard estaba presionando a la directiva de los Blazers para que hiciera una oferta por Antetokounmpo.

Marc Stein, por su parte agregó que los Blazers tienen una ventaja única en las negociaciones, ya que poseen las selecciones del draft de los Bucks de 2028, 2029 y 2030, obtenidas en el traspaso de Lillard. Milwaukee podría estar interesado en recuperar sus selecciones si decide reconstruir el equipo sin Giannis.

Cabe recordar que Giannis y Lillard ganaron con los Bucks la segunda edición del torneo "In-Season" de la NBA el 17 de diciembre de 2024, tras vencer al Oklahoma City Thunder en la final disputada en Las Vegas. Juntos no pudieron ganar un anillo de la NBA, algo que se le rehúsa a Lillard en su carrera en la liga.

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