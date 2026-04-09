¿Jugará Kristaps Porzingis con los Warriors ante Los Angeles Lakers?

Kristaps Porzingis se ha convertido en un jugador clave en el esquema de Steve Kerr en la intención de los Golden State Warriors de asegurar un puesto en el Play In de la NBA. Sin embargo, el pívot no estará disponible este jueves para enfrentar en casa a Los Angeles Lakers.

Porzingis padece un síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una afección autonómica que le ha afectado durante las dos últimas temporadas. Aunque se espera que esté para los juegos de un eventual Play In, los Warriors quieren ser muy cautelosos al respecto.

"Es un poco misterioso", dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, sobre la enfermedad de Porzingis, hace unas semanas. "Obviamente, estamos trabajando con él y esperamos que encuentre claridad. Y que logre superarlo y llegar a un punto en el que esté sano de forma constante, pero es algo en lo que el equipo médico está trabajando arduamente con él. Ya no voy a plantear ninguna teoría médica".

Los médicos del conjunto de la Bahía han informado que Porzingis fue contagiado por esta infección viral de las vías respiratorias superiores en el 2025, cuando la contrajo mientras jugaba con los Boston Celtics.

Stephen Curry, quien volvió tras perderse 27 encuentros por lesión, también es duda para medirse a los Lakers. No obstante, al tratarse de un juego tan importante y con unos Lakers tocados por las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic, lo más probable es que el veterano de 38 años de edad participe en este compromiso.

Kristaps Porzingis (illness management) listed out for Thursday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 8, 2026

Porzingis se encuentra disputando la temporada final de su acuerdo que arrastra desde los Boston Celtics. Este contrato, pactado por dos años y 60 millones de dólares, le da un ingreso de $30.7 millones durante la presente campaña.

"Sé que normalmente existe una estadística que indica que los jugadores rinden mejor en el último año de su contrato o algo así", dijo Porzingis el 7 de febrero a ESPN. "Pero no le doy mucha importancia. Solo quiero terminar el año con fuerza... Solo quiero terminar el año con mucha fuerza en un nuevo equipo, un nuevo capítulo y ver qué sucede después".

Los Warriors confían en llevar bien el caso de Porzingis

Hace algunas semanas, el tren dirigencial de los Warriors se pronunció por la peculiar enfermedad que afecta a su jugador.

"La respuesta sencilla es que confío plenamente en nuestro equipo médico", declaró el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy, a ESPN. "Cuando analizan la situación y dicen: 'Estamos bien, nos sentimos tranquilos con lo que tenemos', entonces paso al siguiente aspecto desde el punto de vista deportivo. Por eso, en conjunto, estamos de acuerdo con la decisión y seguiremos adelante".

En 13 compromisos disputados con los Warriors, Porzingis promedia 16.8 puntos, 5.0 rebotes, 2.5 asistencias y 1.1 tapones por encuentro, con un 44.3% de acierto en tiros de campo y un 32.8% en triples.

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