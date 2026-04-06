3 equipos que podrían adquirir a Dalton Knecht en un cambio con los Lakers

Los días de Dalton Knecht con Los Angeles Lakers parecen estar contados. Un reciente reporte del periodista Jovan Buha reveló que el conjunto californiano buscará incluirlo en algún paquete de cambio al finalizar la temporada.

El ex seleccionado en primera ronda del Draft de la NBA pasó de ser una promesa, con una muy buena campaña en su temporada de novato en la liga, a un jugador del fondo de la banca en su segunda zafra.

Knecht ha sido relegado al fondo de la rotación del estratega JJ Redick, quien parece haber perdido la confianza en el alero. El dorsal 4 de los Lakers promedia 4.0 puntos, 1.4 rebotes y 0.6 triples por partido, con 30.4% en tiros de larga distancia en esta temporada.

Con las inminentes llegadas a la agencia libre de Austin Reaves y LeBron James, los Lakers tienen que buscar cambios para la temporada que viene y hay varias estrellas en la mira. A continuación, tres equipos que podrían recibir a Knecht en paquetes de cambio en el verano.

1. Milwaukee Bucks

Desde hace un buen tiempo se habla de la posibilidad de ver a Giannis Antetokounmpo con la camiseta de los Lakers. Sería el compañero ideal de Luka Doncic en la búsqueda del campeonato, pero para ello el conjunto angelino debe armar un paquete de cambio interesante, que incluya a Knecht y otros jugadores, además de selecciones del Draft de la NBA a futuro. El alero solo ha visto 515 minutos esta temporada, una cifra muy baja tomando en cuenta todas las expectativas que se tenían sobre él. Por su parte, el griego parece estar destinado a salir de los Bucks y un proyecto interesante en los Lakers le daría la motivación que parece haber perdido.

2. Los Angeles Clippers

Los Clippers parecen estar en un proceso de reestructuración y sumar a un tirador joven no estaría mal. Desde hace varias semanas circulan rumores de que los Lakers podrían buscar los servicios de Kawhi Leonard en un cambio con el otro equipo de la ciudad. El alero veterano firmó una extensión de contrato de tres años con los Clippers en enero de 2024, valorada en $152.4 millones de dólares. Está bajo control del equipo hasta la campaña 2026-2027, así que un cambio que incluya a Knecht puede seducir a los Clippers, tomando en cuenta que después de la próxima campaña lo perderán en la agencia libre.

3. Sacramento Kings

Zach LaVine es otro nombre que ha sonado para llegar a los Lakers y los Kings podrían ofrecerlo en el mercado. Obtener a un jugador de este tipo podría ayudar al conjunto californiano a tener una rotación más sólida. Mientras tanto, los Kings ganarían a un tirador con potencial, que necesita minutos para demostrar que puede tener un puesto como jugador regular en cualquier equipo en la NBA. Salir del compromiso salarial con LaVine parece ser un buen negocio para los Kings.

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