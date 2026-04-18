Lakers esperan que Luka Doncic se recupere primero de su lesión que Austin Reaves

Luka Doncic regresó este viernes a Los Angeles y todavía en el seno de los Lakers existen dudas sobre cuándo podrá estar el esloveno de nuevo en cancha. En el equipo hay expectativas de que el europeo se recupere primero que su compañero Austin Reaves.

Doncic viajó a Madrid, España, para tratarse con un médico sobre un distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo. Por esta lesión no pudo estar en los últimos juegos de la ronda regular y solo pudo disputar 64 partidos de la ronda regular.

Su compañero, Reaves, se lesionó también al mismo tiempo que Doncic, padeciendo una lesión de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo. Ambos son los máximos anotadores de los Lakers en la temporada y no iniciar la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets puede ser un déficit muy difícil de superar para el cuadro californiano.

Jovan Buha, periodista que sigue al equipo de los Lakers, informó que el club espera que Doncic pueda estar disponible antes que Reaves, que tiene una lesión un poco más compleja.

"Obviamente Luka fue a España para recibir tratamiento. Tienen la esperanza de que eso pueda recortar unos días, o incluso hasta una semana... En el caso de Austin, el plazo era de 4 a 6 semanas", explicó el analista.

The Lakers expect Luka Doncic to return before Austin Reaves, per @jovanbuha



"He obviously went to Spain to get treatment. They're hoping that could shave off a few days, or even up to a week... Austin, it was 4-6 weeks."



(Via @RunItBackFDTV) pic.twitter.com/vlEmKMWn2Z — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 17, 2026

Los Lakers inician este sábado la serie en el Crypto.com Arena de Los Angeles, sin sus dos bases estelares. LeBron James, quien cerró la ronda regular como el ganador del Jugador de la Semana, premio que obtuvo por vez 70 en su carrera, tendrá que manejar los hilos de una ofensiva que se ve comprometida.

Marcus Smart tendrá el trabajo de conducir el balón junto con James, mientras que Jake LaRavia, Rui Hachimura y Deandre Ayton tendrán que hacer considerables aportes para poder pelear por la victoria ante unos Rockets que llegan en gran forma, tras ganar 9 de sus últimos 10 juegos.

Kevin Durant es el líder de un equipo de Houston que está para grandes cosas este año. Amen Thompson en la base y Alperen Sengun como pívot son los jugadores que los Lakers tendrán que cuidar si quieren alcanzar las semifinales de conferencia.

Doncic podría forzar su regreso y estar para el cuarto o quinto partido de la serie, si todo va bien con su recuperación.

El base conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers