Lakers harán una "fuerte persecución" por Giannis Antetokounmpo en la temporada baja

Los Angeles Lakers parecen tener claro su objetivo en el mercado de la temporada baja: Giannis Antetokounmpo. La estrella griega volverá a estar en los titulares de la NBA después de las Finales de esta campaña, esto pese a "jurar" fidelidad al proyecto de los Milwaukee Bucks después de la fecha límite de cambios.

Según le periodista Sam Amick, de The Athletic, los Lakers planean hacer una "fuerte persecución" por Antetokounmpo apenas se baje el telón de esta temporada, asegurando que arriesgarán activos importantes con el objetivo de juntar al griego con Luka Doncic y conformar un dúo internacional que los haga competitivos al campeonato de la NBA en los próximos años.

Sin embargo, la apuesta de los californianos por Giannis podría depender de qué ocurra con LeBron James en el verano, ya que aunque la directiva quiere que el Rey se retire como un Laker, no es menos cierto que le ofrecerán un contrato a la baja, quizás con el sueldo mínimo de veterano, el cual ronda los 3.6 millones de dólares.

Por su parte, el periodista de ESPN Dave McMenamin informó esta semana que los Lakers son uno de los equipos favoritos de Antetokounmpo si al final decide salir de Milwaukee al no ver un plan para ganar títulos en el próximo lustro.

The Lakers reportedly believe they have a good shot at Giannis Antetokounmpo this offseason, per @mcten



“The Lakers, team sources told ESPN, obviously see the appeal in Antetokounmpo and believe they would be one of the teams on a very short list if the Bucks star asks for a… pic.twitter.com/RGX0O75tte — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026

“Los Lakers obviamente ven el atractivo de Antetokounmpo y creen que serían uno de los equipos en una lista muy corta si la estrella de los Bucks pide salir de Milwaukee”, dijo McMenamin este martes.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres. Está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Los Bucks actualmente están fuera de los puestos que dan acceso al Torneo Play In, con marca de 23-30, por lo que se especuló que Giannis podría ser dado de baja por lo que resta de temporada, tomando en cuenta la lesión en una de sus pantorrillas. No obstante, el griego regresará a las canchas apenas esté recuperado, demostrando su total entrega y profesionalismo.

Los Angeles, a su vez, esperarán el momento preciso para tratar de hacerse con su ficha, sabiendo que de este movimiento podría depender el éxito de la organización en la próxima década.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers