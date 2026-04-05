LeBron James explica sus polémicos comentarios sobre Memphis y Milwaukee: "¿Cuál es el problema?"

LeBron James ha sido criticado por sus comentarios acerca de Memphis, ciudad en la que el veterano dijo que no quería estar. En un episodio de un podcast, el veterano aseguró que los Grizzlies deberían mudarse a un sitio más atractivo.

James, de 41 años de edad, está en la última campaña de su contrato con los Lakers, con un salario de 56 millones de dólares. El equipo de Los Angeles no tiene planes de renovarle, ya que quiere bajar significativamente el costo de su plantilla para poder invertir en otra estrella más joven.

Esto ha encendido la ola de rumores acerca de cuál será el destino de James. Se habla de los Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, entre otros.

"Tengo 41 años. Hay dos ciudades en las que no me gusta jugar ahora mismo: Milwaukee y Memphis. ¿Cuál es el problema con eso?", dijo la estrella de los Los Angeles Lakers, según Dave McMenamin de ESPN. "Tampoco me gusta ir a casa (Cleveland), y soy de allí. La gente es ridícula".

@kingjames, I would welcome the chance to turn your criticism into action in one of the most important cities in the world. Come to Memphis and roll around with me for a bit and I will show you some of the culture and powerful investment opportunities in our City. — Paul Young (@mayorpaulyoung) April 3, 2026

Los rumores de una posible llegada a Cleveland, donde jugó en dos etapas anteriores y fue campeón, parecen haber sido silenciados por el propio jugador.

"También se enojan con mi hijo por estar en el equipo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente necesita encontrar otras formas de poner su energía en cosas que sean importantes. ¿Es en serio? No estoy hablando de la ciudad, como de la gente en Memphis. Simplemente no me gusta quedarme en el Hyatt Centric. ¿Qué hay de malo en eso?".

¿Por qué James se expresó así de Memphis?

James criticó a Milwaukee y Memphis durante su aparición en un episodio de Bob Does Sports. El alero expresó su frustración por viajar a ambas ciudades y dijo que los Grizzlies deberían trasladarse a Nashville.

"Estar en Memphis un jueves cualquiera... ni siquiera soy el primer tipo en la NBA que habla de esto. Todos decimos: 'Chicos, tienen que mudarse'", dijo James mientras jugaba al golf con el YouTuber. "Simplemente váyanse a Nashville. Allí tienen a Vanderbilt. Tienen la NASCAR. Tienen un estadio... ¿no tienen también un equipo de hockey? Lo tienen todo", dijo James en el podcast.

Paul Young, alcalde de la ciudad de Memphis, extendió una invitación en sus redes sociales a James para conocer las bondades y atractivos que tiene la ciudad.

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