LeBron James gana el Jugador de la Semana por vez 70: ¿Por cuánto supera a Kobe Bryant y Kevin Durant?

No hay ningún otro jugador en la historia de la NBA que supere a LeBron James en cuanto a premios al Jugador de la Semana y del Mes. El estelar alero de Los Angeles Lakers se ganó el galardón en la última semana del calendario regular 2026, ayudando a su urgido equipo.

James logró el premio número 70 de su carrera. Su más cercano perseguidor, Kobe Bryant, terminó su trayectoria en la liga con 33 premios al mejor de la semana y Kevin Durant, todavía activo con los Houston Rockets, también tiene 33 cetros.

Por su parte, en lo que respecta a premios del mes, James también es el líder histórico de la liga, con 41 conquistas. También cuenta con una gran diferencia con el segundo ubicado, que casualmente es Kobe Bryant, quien sumó 16.

Most Player of the Week awards in NBA history:



👑 70 — LeBron



33 — Kobe

33 — Durant

28 — Giannis

27 — Harden



Most Player of the Month awards in NBA history:



👑 41 — LeBron



16 — Kobe

16 — Jordan

15 — Durant

12 — Shaq pic.twitter.com/IZ8kIpmHWg — Witness King James (@WITNESSKJ) April 13, 2026

James fue clave para que los Lakers terminaran en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste, gracias a tres victorias consecutivas del equipo para finalizar la ronda regular. El veterano de 41 años de edad lideró al equipo en ofensiva, ante la ausencia de Austin Reaves y Luka Doncic.

En tres victorias sobre Golden State, Phoenix y Utah, el veterano de 41 años promedió 24.0 puntos con un 56.3% en tiros de campo y un 50.0% en triples, además de 6.0 rebotes, 9.7 asistencias y 3.0 robos en apenas 27.0 minutos por encuentro.

De acuerdo con los expertos en los pronósticos, los Lakers tienen apenas un 14% de probabilidades de ganar la serie de primera ronda de playoffs ante los encendidos Houston Rockets. Ante la ausencia de Doncic y Reaves, el equipo sideral cuenta con una ventaja importante.

Aunque Doncic pudiera ingresar al roster de los Lakers en cualquier momento de la serie, luce complicado por la lesión que sufrió en los isquiotibiales. Eso hace que la responsabilidad ofensiva recaiga, nuevamente, en James.

👑 28/11/2004: LeBron James gana su primer premio al Jugador de la Semana en la NBA.



👑 13/4/2026: LeBron James gana su 70° premio al Jugador de la Semaan en la NBA.



ÚNICO. pic.twitter.com/Wt6hcOYK8V — NBA Latam (@NBALatam) April 13, 2026

James está en la última temporada de su contrato con los Lakers y estos juegos ante Houston pudieran ser los últimos de su carrera con el equipo californiano. Se convertirá en agente libre en el verano y no hay conversaciones con los Lakers para una renovación.

Varios equipos han mostrado interés en el veterano, que cumplirá 42 años de edad a finales de año. Golden State Warriors, New York Knicks, Miami Heat y Cleveland Cavaliers han sido mencionados como los equipos que estarían encantados de contar con el alero.

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