La opinión de LeBron James sobre jugar con su hijo Bronny en los playoffs: "Es lo mejor de mi carrera"

Bronny James probablemente tendrá más minutos en la rotación de JJ Redick para la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets. Ante las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic, su presencia defensiva puede ser clave para los Lakers.

Ante esta situación, su padre, LeBron James, está doblemente emocionado. Primero porque tendrá que liderar de nuevo a un equipo en el inicio de la postemporada, a sus 41 años de edad, y luego por el hecho de compartir con su hijo en playoffs.

Estos podrían ser los últimos juegos de ambos en el mismo equipo. Bronny todavía tiene contrato con los Lakers, mientras que James está en su última temporada y no existen conversaciones acerca de una posible renovación.

“Estar en la cancha con él... es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, por encima de todo lo que he logrado”, dijo el cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos.

Aunque no hay nada asegurado sobre los minutos que verá el hijo de James en la primera ronda de playoffs, lo más probable es que tenga acción. Bronny es un experto defensivo que puede ser utilizado para frenar a Amen Thompson, el base estelar de los Rockets.

“Me being on the floor with him … is the best thing that’s ever happened to me in my career, above everything that I’ve accomplished” - LeBron on potentially playing in the playoffs with his son, Bronny pic.twitter.com/zbUkiwgxh7 — Dave McMenamin (@mcten) April 16, 2026

Los Lakers se enfrentan a la posibilidad de quedar eliminados nuevamente en la primera ronda de postemporada. El año pasado perdieron en cinco encuentros ante los Minnesota Timberwolves y este año no parten como favoritos ante Houston, por el tema de sus lesiones.

James quiere seguir jugando junto con su hijo y esta semana asomó la posibilidad de seguir con los Lakers. Para continuar con el club, tendría que bajar sus pretensiones económicas, ya que es poco probable que los angelinos le ofrezcan un contrato similar al que tiene en la actualidad.

LeBron James cobra este año 52.6 millones de dólares, una cifra muy alta para un veterano de 41 años de edad, que cumplirá 42 a finales de año. Sin embargo, podría recibir un acuerdo mínimo de veterano que podría ajustarse al presupuesto del club.

"Mi creencia es que llegarán a un acuerdo, pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst.

Los Cleveland Cavaliers también han sido vinculados con James, en lo que sería un tercer regreso a la organización que lo reclutó en 2003. El Miami Heat y los New York Knicks también figuran en la lista de pretendientes de James, pero su deseo parece ser quedarse en Los Angeles.

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