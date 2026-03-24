LeBron James no anotó puntos en la primera mitad ante los Detroit Pistons: "Es el rol que me toca"

LeBron James vive extraños momentos en Los Angeles Lakers. El mismo día que se reportó que seguramente no regrese al equipo la próxima temporada - la de su retiro de la NBA -, el Rey se fue sin puntos de la primera mitad del partido ante los Detroit Pistons, que al final se impusieron 113-110 en un duelo en el que Luka Doncic tuvo el tiro ganador a segundos del final.

Pese a que LeBron terminó con 12 unidades, 9 rebotes y 10 asistencias, no es menos cierto que su poco aporte ofensivo en la primera mitad ante el equipo líder del Conferencia del Este pudo haber condicionado el resultado del partido. Para James esta fue apenas la tercera vez en su carrera que se va sin unidades al descanso de un encuentro.

Los Lakers han ganado 9 de sus últimos 10 partidos y con marca de 46-26 aún se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Oeste de la NBA.

Pese al resultado, LeBron restó importancia a su falta de anotación en el primer tiempo, atribuyéndolo a la estructura actual del equipo, donde Luka Doncic (32 puntos) y Austin Reaves (24) llevan el peso ofensivo.

LeBron James had 0 points at halftime vs. the Pistons.



It's just the third time in his career he's logged 0 points in the first half 😮 pic.twitter.com/ApvOO01Rph — ESPN Insights (@ESPNInsights) March 24, 2026

"Es el rol que estoy desempeñando para el equipo. Para que ganemos partidos, este es el papel que me toca. Así es como se estaba dando el juego", dijo James a la prensa tras el revés.

"Hay que dar crédito a quien lo merece. Son el equipo número 1 del Este y tienen un gran grupo, incluso con su jugador All-NBA fuera (Cade Cunningham). Nos dimos una oportunidad al final, y eso es todo lo que puedes pedir".

"No hubo diferencia [con el partido anterior contra ellos]. Son súper físicos, súper rápidos y están bien dirigidos. Lo que quiero es que construyamos el hábito de ser mentalmente fuertes", avisó LeBron con la cercanía de los playoffs.

LeBron on tonight's loss: “Of course you give credit where credit is due. They're the #1 team in the East… I give a lot of credit to them. We gave ourselves a chance. That's all you can ask for.” pic.twitter.com/hjlYqDerHe — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 24, 2026

Antes del partido ante los Pistons, el periodista Sam Amick, de The Athletic, aseguró que "El Rey" no regresará a los Lakers la próxima temporada, al menos que haya un cambio inesperado después de finalizada la campaña, siendo los Golden State Warriors, de su amigo Stephen Curry, y los Cleveland Cavaliers sus dos destinos favoritos.

Para James la temporada 2026/27 será la de su retiro como leyenda en la NBA y quiere tener la posibilidad de ser campeón y lograr ese anhelado quinto anillo en la liga. Sin embargo, su mayor prioridad será tener un adiós digno, en el cual sea venerado en todas las plazas de la competición.

James promedia 21.1 puntos por partido, 5.8 rebotes, 6.8 asistencias, 51.4% en tiros de cancha, 31.5% en triples y 74% en tiros libres esta campaña.

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