LeBron James rompe en llanto en homenaje de los Cavaliers a su juego histórico ante los Pistons en 2007

LeBron James tuvo un cálido recibimiento en Cleveland cuando con el uniforme de Los Angeles Lakers visitó el hogar de los Cavs a sus 41 años de edad. La derrota 129-99 de los suyos no evitó que el Rey agradeciera a su ex equipo por honrar su carrera, además de hablar de su posible retiro de la NBA.

James no pudo ocultar sus lágrimas con 7:46 minutos por jugarse del primer cuarto, cuando los Cavaliers proyectaron un video con jugadas destacadas de él anotando 25 puntos consecutivos en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Detroit Pistons.

LeBron tomó su toalla para taparse el rostro durante la emisión del video, el cual recordó los mejores momentos de ese partido, el cual es muy especial en los récords de la organización de Ohio.

Recuérdese, que los Cavaliers ganaron ese partido 109-107 en doble tiempo extra para tomar la ventaja en la serie, mientras James terminó con 48 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Luego vencieron a los Pistons en Cleveland en el siguiente encuentro para avanzar a las Finales de la NBA por primera vez.

“Solo trato de asimilarlo todo, de no dar por sentado ningún momento”, dijo James a la prensa después del partido. “Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría serlo”, agregó.

“Obviamente, la pregunta aparece más y el pensamiento se mete más en mi mente a los 41 años sobre cuándo será el final y dónde está la línea de meta para terminar esto”, prosiguió James. “Pero el impulso es ver cuánto jugo más puedo sacarle a esta naranja”.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, también valoró las emociones de James al jugar en Cleveland. “Creo que siempre hay emociones para él al regresar aquí”, dijo Redick. “Se nota que volver aquí es muy importante para él”.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.9 rebotes, 6.7 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 32.1% en triples y 74.8% en tiros libres esta campaña. Se especula que puede salir de los Lakers al final de la zafra para un "último baile" en Cleveland, pero todo dependerá de lo que pueden confeccionar y ofrecer Los Angeles en la temporada muerta.

Y es que según Brian Windhorst, de ESPN, la directiva de los Lakers le hará saber a LeBron que si quiere regresar a la organización la próxima temporada tendrá que bajarse el sueldo sustancialmente, esto para reestructurar el roster con mejores jugadores e intentar ser reales contendores al título de la NBA.

