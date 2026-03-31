La lista de los equipos interesados en LeBron James para la temporada 2026-2027

El futuro de LeBron James parece estar lejos de los Lakers, pero cerca de Los Angeles. Surgió un nuevo reporte que indica los equipos interesados en ofrecerle un contrato al veterano de 41 años de edad a partir de la próxima campaña.

El alero acaba su contrato con el equipo californiano en esta campaña y hasta ahora no han existido conversaciones de una posible renovación. Tal parece que los Lakers quieren el espacio salarial que les dejará el contrato de James para buscar a otra estrella.

Los Clippers no son los únicos interesados en James, que cumplirá 42 años en plena temporada 2026-2027. También aparecen los Cleveland Cavaliers, los Golden State Warriors, los New York Knicks y los Denver Nuggets.

The list of teams that have emerged as top landing spots for LeBron James if he were to leave the Lakers this summer:



Cavs

Warriors

Knicks

Nuggets

Clippers



(via @mcten & @TimBontemps) pic.twitter.com/dWuZltEoTI — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) March 31, 2026

Muchos señalan que James buscará estar en un equipo con opciones al campeonato, así que las opciones de los Knicks, Nuggets y Cavaliers suenan más probables para el veterano. Los Lakers están en una buena posición en esta temporada, terceros en el Oeste, pero no han mostrado ninguna intención de retener al máximo anotador histórico de la liga.

"LeBron quiere competir por un campeonato", dijo el agente de James, Rich Paul, a ESPN hace unos días. "Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora tener una oportunidad realista de ganarlo todo. Está muy agradecidos por la asociación de ocho años que ha tenido con Jeanie [Buss] y Rob [Pelinka] y considera a los Lakers como una parte importante de su carrera".

¿Cómo es el contrato de LeBron James con los Lakers?

Su acuerdo actual es de 2 años y 104 millones de dólares, firmado en julio de 2024 como parte de una extensión con la franquicia. El pacto tenía una cláusula en la que el jugador puede elegir si ser cambiado o no, pero ya el mercado de la actual temporada cerró.

Aunque no se lograron los objetivos en la pasada campaña, tras caer en la primera ronda de playoffs contra los Minnesota Timberwolves, este año parecen tener más posibilidades de llegar lejos en la postemporada, en la última campaña del veterano de 41 años de edad con el equipo de Los Angeles.

James comenzó su carrera con los Cavaliers, luego pasó al Miami Heat, regresó a Cleveland y después aterrizó en Los Angeles. A pesar de su edad sigue vigente y es uno de los mejores jugadores de la liga.

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