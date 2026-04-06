Los Angeles Lakers colocarán a Dalton Knecht en el mercado de cambios

Los Lakers no pasan por un buen momento en el cierre de la ronda regular y comienzan a hacer planes para el futuro con su personal joven. Dalton Knecht, quien tiene dos temporadas en la organización, será colocado en el mercado una vez finalice la ronda regular.

Los Lakers vienen de perder ante los Dallas Mavericks 128-134 y comprometen la tercera posición en la Conferencia Oeste, ya que los Denver Nuggets igualaron al conjunto californiano. Las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic han complicado las aspiraciones del conjunto angelino este año.

Los Lakers tendrán que tomar decisiones importantes en el verano, tras la eventual salida de LeBron James y la inminente agencia libre de Austin Reaves, quien no parece que ejercerá la opción que tiene por un año más con el club.

De perder a James y Reaves, los Lakers quedarían en evidencia para la próxima temporada y tendrían que salir al mercado, utilizando a jóvenes como Knecht para intentar convencer a otras organizaciones de entregar a jugadores estelares.

Knecht no ha tenido una buena segunda temporada en la liga y sus minutos se han reducido en comparación con su primera campaña. El ex seleccionado en primera ronda del Draft de la NBA promedia 4.0 puntos, 1.4 rebotes y 0.6 triples por partido, con 30.4% en tiros de larga distancia.

De acuerdo con el analista y reportero Jovan Buha, los Lakers colocarán a Knecht en el mercado una vez culmine la presente zafra.

El alero apenas ha disputado 515 minutos totales en 50 partidos durante la temporada regular. Su única titularidad fue el 3 de noviembre contra los Portland Trail Blazers, partido en el que registró 8 puntos y 4 rebotes en 23 minutos.

En su primera campaña en la liga, la producción de Knecht fue prometedora, con 1.6 triples por partido con un 37.6% de efectividad y 9.1 puntos. Sin embargo, el declive ofensivo que ha tenido y la poca confianza de su entrenador JJ Redick hacen que sea una pieza canjeable en el mercado.

Su tiro perimetral no ha sido consistente y se le considera como un defensor por debajo del promedio de la liga. Estos dos aspectos le han jugado en contra.

En otro equipo quizás podría recibir los minutos necesarios para ganar confianza, mejorar su disparo desde los tres puntos y convertirse en un jugador con un rol más determinado al que tiene en la actualidad con los Lakers.

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