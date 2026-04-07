Luka Doncic o Austin Reaves: ¿Quién se recuperará primero de su lesión en los Lakers?

Los aficionados de los Lakers empiezan a sacar cuentas de cuándo estarán de regreso Luka Doncic y Austin Reaves, quienes se perderán el resto de la temporada regular y son dudas para la primera ronda de la postemporada.

Los Lakers han bajado del tercero al cuarto puesto desde que se lesionaron sus dos principales anotadores. Los Rockets, que se ubican quintos en el Oeste, están apenas a 1.0 juegos de diferencia y los Lakers se enfrentan este martes al Oklahoma City Thunder, en un duelo disparejo tomando en cuenta las ausencias del equipo dirigido por JJ Redick.

Doncic fue diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves pasado ante el Oklahoma City Thunder. Los primeros reportes indicaron que el tiempo de recuperación sería de 4 a 6 semanas. Mientras tanto, el esloveno viajó a Europa para tratarse e intentar acelerar el proceso.

Reaves fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, una lesión que también estima entre 4 y 6 semanas para su regreso. Esto haría que se pierda, al menos, los primeros juegos de la serie inicial de playoffs.

El agente deportivo Rich Paul dijo que Doncic podría estar de baja "mucho más tiempo" que Austin Reaves. “Luka y Reaves están lesionados. Luka está de baja, y todo apunta a que estará de baja mucho más tiempo que Austin Reaves”.

Rich Paul says it’s trending Luka Doncic could be out “a lot longer” than Austin Reaves:



“Luka and Reaves are injured. Luka is out, it’s trending he’s going to be out a lot longer than Austin Reaves”



(h/t @NBA__Courtside) pic.twitter.com/W4CadsJgXP — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2026

Reaves tiene promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

Doncic, por su parte, está promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Esta lesión hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA, en los que era candidato al MVP.

JJ Redick, entrenador de los Lakers, tendrá que hacer magia para que no se noten las ausencias de Reaves y Doncic. "Ambos van a intentar regresar, así que nuestro trabajo es extender la temporada para que puedan volver”, dijo el estratega la semana pasada, al conocer la noticia de las lesiones.

LeBron James, a sus 41 años de edad, tendrá que ser el líder ofensivo de este equipo mientras que no regresan Reaves y Doncic. El panorama no luce para nada alentador si se confirma que estos dos tiradores no estarán en la primera ronda de postemporada.

Más contenido de Los Angeles Lakers