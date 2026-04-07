3 jugadores de Lakers que tienen que dar un paso al frente tras las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves

La recta final de la ronda regular 2025/2026 no está siendo benévola con Los Angeles Lakers, quienes a pesar de haber asegurado su presencia en playoffs, han perdido terreno en el Oeste y ahora ocupan la cuarta posición tras dos derrotas consecutivas, la más reciente muy preocupante por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves.

Ambos miembros del backcourt y máximos anotadores del elenco de púrpura y oro en el curso (Luka es el líder de la liga), no regresarán a la duela al menos hasta la primera ronda de la postemporada debido a lesiones en el tendón de la corva y la cadera, respectivamente.

Semejante escenario obliga a una reflexión clara: si los angelinos quieren aspirar a algo más que una eliminación temprana en los Playoffs de la NBA, necesitan que varias de sus piezas en activo den un paso al frente de inmediato. Es aquí donde tres nombres cobran especial relevancia, tal y como se analizará en esta lista.

3. Rui Hachimura

El japonés ha vuelto al quinteto titular en rol de ala-pívot, una consecuencia directa de los ajustes tácticos del entrenador JJ Redick ante las bajas sensibles en su roster. Si bien ha mostrado destellos positivos en las últimas semanas, la realidad es que su rendimiento aún es irregular.



Pues éste no es momento para intermitencias y Rui transita la que es su cuarta zafra con los Lakers, experiencia que debe traducirse en producción constante en ambos lados de la duela. Al margen de los números puntuales, lo que el equipo de Hollywood requiere es estabilidad: 15-18 puntos por jornada, defensa sólida y capacidad para aparecer en momentos clave.

2. Deandre Ayton

El caso del primer pick del draft de 2018 es aún más crítico. Durante gran parte de la contienda, su rol estuvo claramente definido hacia la protección del aro, incluyendo capturas de rebote y bloqueos, sin importar lo que aportara en ataque gracias a las presencias de Doncic, Reaves y LeBron James.

Pero ese contexto ya no existe.



Con dos de los principales generadores fuera, el ex centro de Phoenix Suns y Portland TrailBlazers debe reinventarse, motivo por el cual sus 12.4 puntos de media (los más bajos de su carrera) no serán suficientes si los californianos pretenden competir en una serie de playoffs. En efecto, los del Crypto.com Arena deben presentar mayor agresividad en la pintura, igual que en ofensiva y habilidad para castigar a defensas rivales. No se trata de convertir a Ayton en una superestrella de la noche a la mañana, sino de exigirle coherencia con su estatus.

1. LeBron James

Evidentemente, este lugar tenía que ser para el Rey. Es cierto que a sus 41 años parecía haber encontrado un nuevo equilibrio, cediendo protagonismo a Luka y AR15; no obstante, las circunstancias han cambiado de modo radical. De hecho, el guion vuelve a ser el de siempre: King James accionará de eje absoluto, así que los Lakers requerirán que supere la barrera de las 30 unidades en cada desafío y que asuma la creación en los momentos delicados. Es una carga enorme, pero también es territorio conocido para una leyenda de su calibre.

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