Luka Doncic cree que los Lakers pueden ganar el campeonato: "Podemos hacerlo"

Luka Doncic jugó con restricciones de minutos el Juego de Estrellas de la NBA de 2026, esto con miras a estar completamente recuperado de sus molestias físicas para el inicio de la segunda mitad de la temporada, en la cual Los Angeles Lakers intentarán sellar su boleto a los playoffs de forma directa.

Pese a que los angelinos son quintos en la Conferencia Oeste con marca de 33-21, teniendo muy cerca a los Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns, el base esloveno cree que si la salud los acompaña después del Juego de Estrellas, los Lakers tienen las piezas para ser campeones de la NBA.

"Creo que tenemos el equipo para ser campeones de la NBA, pero hemos lidiado con muchas lesiones. LeBron y yo hemos caído lesionados en gran parte de la temporada y eso nos ha afectado. Creo que podemos hacerlo, pero ya veremos", dijo Doncic antes del clásico de mitad de temporada.

Cabe recordar que Doncic sufrió una distensión leve en el tendón de la corva el pasado 5 de febrero contra los Philadelphia 76ers, de la cual ya debe estar recuperado tras el receso de mitad de campaña.

El base de 26 años de edad promedia 32.8 puntos por partido, liderando la liga en este renglón, con 8.6 asistencias, 7.8 rebotes y 1.5 robos en 42 compromisos en esta temporada. Este será su sexta presencia en el All Star Game, lo que habla de su estatus en la liga desde su arribo.

Doncic ha sido incluido en cinco oportunidades en los equipos All-NBA, siendo campeón en anotación en la campaña 2023-24. Desde que llegó a la NBA promedia 29 unidades por compromiso, 8.6 rebotes, 8.3 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 34.9% en triples y 75.4% en tiros libres.

"No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego. Tampoco el personal médico lo veía bien, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo es una molestia en el tendón de la corva", explicó el estratega JJ Redick.

¿Qué piensa LeBron James sobre el chance de los Lakers?

James también dejó saber su opinión sobre el chance que tienen los Lakers de ser campeones esta temporada, coincidiendo con Doncic de que todo dependerá de la salud de los jugadores.

"Sé que nuestro staff técnico nos pondrá en la mejor posición, pero nuestro éxito dependerá de qué tan sanos estemos. Ya terminó la maratón, ahora empieza el sprint", dijo James en rueda de prensa.

