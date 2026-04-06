El tratamiento médico al que se está sometiendo Luka Doncic en España

Luka Doncic quiere regresar a Los Angeles Lakers lo más pronto posible para no dejarlos desamparados en la primera ronda de los playoffs, en la cual no contarían ni con él ni con Austin Reaves.

Por ello, el base esloveno viajó a España a someterse a un tratamiento de inyecciones en los isquiotibiales y así acelerar su proceso de recuperación, el cual podría durar alrededor de un mes.

Shams Charania, de ESPN, reveló este lunes que Doncic se encuentra en España para hacer todo lo posible para sanar con prontitud y no ver como los Lakers caen en la primera ronda de la postemporada tras una campaña regular en la que han superado las expectativas.

"Luka se encuentra en España, sometiéndose a una serie de inyecciones para tratar de recuperarse lo más pronto posible", dijo Charania.

Por su parte, según el doctor y especialista en medicina deportiva, Evan Jeffries, este tipo de procedimiento busca reducir la inflamación y estimular la regeneración del tejido muscular, lo que podría acortar los tiempos de recuperación habituales. "Si esto reduce su tiempo de recuperación a la mitad (de 4 a 6 semanas), teóricamente podría estar de vuelta en 2 o 3 semanas, justo a tiempo para la primera ronda de los playoffs", dijo Jeffries.

Details on Lakers injured stars Luka Doncic treatment in Spain and Austin Reaves timeline for NBA Today: pic.twitter.com/q0aG2WQrf0 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2026

La estrella de los Lakers estaba viviendo una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

De no haber una excepción de marca mayor aprobada por la NBA, Doncic se quedará fuera de la lucha por el premio Jugador Más Valioso, dejando a Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, como los favoritos para alzar el trofeo al mejor jugador de la campaña.

Por su parte, el periodista Jovan Buha aportó una mirada amplia sobre la decisión de Doncic, conjuntamente con el servicio médico del club angelino, destacando que no se trata únicamente de un tema médico.

"Creo que tiene mucho sentido por varias razones. Desde la perspectiva de los Lakers, hemos visto cómo Kobe Bryant y LeBron James recibieron un tratamiento similar y ambos regresaron antes de lo esperado, obteniendo muy buenos resultados tras su regreso de Europa. Creo que también hay un componente personal: Luka no ha visto a sus hijas en cuatro meses (se está divorciando de su esposa) y creo que esta sería una gran oportunidad para que las vea mientras se recupera. Sabemos lo mucho que le ha afectado esto en los últimos meses, por lo que creo que es otro factor importante", destacó Buha.

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