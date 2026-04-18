Luka Doncic regresa de España y se une a los Lakers: ¿Jugará ante los Rockets?

Luka Doncic regresó de España y se unió de inmediato a Los Angeles Lakers. El esloveno viajó a Europa para tratarse con un especialista de una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo.

Aunque los Lakers no han emitido ninguna comunicación formal sobre el caso de Doncic, el base está descartado, al menos, para los dos primeros partidos de la serie. La idea del cuerpo técnico es ver cómo responde el equipo sin el esloveno en los dos primeros encuentros.

Cabe recordar que Doncic es baja al igual que Austin Reaves, quien padece una lesión en el oblicuo y su situación parece ser un poco más grave que la de sus compañeros. Jugar sin sus dos máximos anotadores es algo muy complicado para el equipo que dirige JJ Redick.

🚨 BREAKING: Luka Doncic has arrived back in Los Angeles a little over an hour ago, per @michaeljduarte pic.twitter.com/0co2jggEoB — BronMuse (@BronMuse) April 18, 2026

Esta semana surgió un reporte que indica que los Lakers utilizarían a Doncic y a Reaves para el Juego 3 de la serie.

El periodista MIke Ortiz Jr fue el encargado de revelar esa información. "Fuentes indican que Luka Doncic y Austin Reaves tienen el objetivo regresar en el tercer juego. Si los Lakers ganan el primer o el segundo partido, su regreso se retrasaría hasta el cuarto. Según me han dicho, no se conformarán con una desventaja de 2-0".

Ambos jugares están de baja después de la derrota de los Lakers el 2 de abril ante el Oklahoma City Thunder. Se perdieron el fin de la ronda regular y vieron como su equipo bajaba de la tercera a la cuarta posición del Oeste sin ellos en cancha.

Doncic conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers. Su primero había sido en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por compromiso.

Reaves promedió 23.2 puntos por partido, firmando su mejor campaña ofensiva con el equipo de California. Sin embargo, su ausencia en esta serie podría significar el fin de su etapa en Los Angeles; el escolta tiene la opción de declararse agente libre este verano y, tras su brillante rendimiento, se espera que opte por el mercado en busca de un contrato más lucrativo.

Kevin Durant, estrella de Houston, también está en duda para el primer partido de la serie. En el entrenamiento del jueves el veterano alero chocó con un compañero y se golpeó en la rodilla, pero los Rockets son optimistas de que podrá estar en la duela.

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