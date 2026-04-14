Luka Doncic es el único jugador en la historia de la NBA con 2.100 puntos en menos de 65 juegos

El cierre de la temporada regular 2025/26 de la NBA dejó uno que otro sin sabor para Luka Doncic, quien no terminó accionando para Los Angeles Lakers debido a su mediática lesión en de la pierna; sin embargo, se coronó campeón de anotación por segunda vez en su carrera.

El base esloveno firmó una campaña ofensiva extraordinaria, alcanzando los 2.143 puntos totales y liderando la liga con un promedio de 33.5. Con ello, Basketball Reference informó que el Wonder Boy se convirtió en el único basquetbolista en la historia en superar las 2.100 unidades en una fase regular en la que disputó menos de 65 encuentros, un hito que refleja su impacto y consistencia cada vez que estuvo en la duela.

No obstante, el brillante rendimiento de Luka quedó opacado por una situación reglamentaria, dado que actuó sólo en 64 partidos, quedándose a uno del mínimo (65) exigido para ser elegible a los principales premios individuales de la NBA. Esta regla, implementada recientemente para incentivar la participación de las estrellas y evitar el descanso excesivo de estas, terminó perjudicando directamente al astro de los Lakers.

Luka Doncic is the 1st Player in NBA History to record 2,100+ PTS in a season while playing under 65 games. pic.twitter.com/VXNzZMQE5g — Kalshi Hoops (@KalshiHoops) April 13, 2026

La situación resulta aún más llamativa si se considera el contexto físico del balcánico, quien durante las semanas recientes recayó de una distensión de grado II en el tendón de la corva, lesión que lo obligó a ausentarse en momentos clave y que retrasó su regreso a la actividad. A pesar de ello, logró acumular 2.289 minutos en cancha, cifra superior a la de varios jugadores que sí cumplen con los requisitos de las 65 apariciones.

Uno de los ejemplos más citados es el de Victor Wembanyama, sensacional pívot de los San Antonio Spurs pero quien registró 1.866 minutos en la justa clasificatoria; menos que los de Doncic, al margen de lograr mantenerse dentro de los parámetros de elegibilidad gracias a cumplir con los criterios establecidos por el organismo que rige Adam Silver.

Claro que en el caso del Alien francés entró un elemento adicional que está generado polémica: pese a también accionar en 64 cotejos, Wemby participó en la final de la NBA Cup, lo que hizo que la liga le valiera dicho desafío para su candidatura a cualquier galardón individual de la regular, incluyendo el MVP.

De cualquier forma, la situación de Luka Doncic deja una reflexión abierta: ¿debe premiarse la presencia constante o el rendimiento efectivo? La espectacular 2025/2026 del ex Dallas Mavericks, sumando un nuevo récord, ofrece argumentos sólidos para replantear una normativa que, hoy por hoy, parece no reflejar completamente la realidad competitiva de la National Basketball Association.

Más contenido de Luka Doncic