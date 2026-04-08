NBA en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en TV y streaming

Los Lakers van en caída libre en la Conferencia Oeste, después de una aplastante derrota 123-87 ante el Oklahoma City Thunder, un resultado que hizo que los Houston Rockets igualaran al equipo californiano en la cuarta posición.

Para los Lakers no hay descanso y este jueves se medirán a los Golden State Warriors, en un partido clave en sus aspiraciones por mantener su lugar en la tabla. Con el regreso de Stephen Curry al conjunto de la Bahía, la balanza se inclina un poco más hacia el lado de los dirigidos por Steve Kerr.

Todo esto después de que Luka Doncic y Austin Reaves, las principales figuras de los Lakers, se perdieran el resto de la temporada regular e incluso podrían ausentarse de la primera ronda de playoffs, lo que compromete las posibilidades de los angelinos de avanzar.

El técnico JJ Redick tendrá que hacer ajustes importantes en su rotación para conseguir una victoria y detener la racha de tres derrotas al hilo que tienen a los Lakers en una situación comprometida.

Curry lleva dos encuentros disputados después de perderse 27 por lesión | David Gonzales-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos.

Fecha: Jueves 9 de abril.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:00 p.m. (México DF); 4:00 a.m. del 10 de abril (España).

Estadio: Chase Center

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Golden State Warriors en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos TNT, Spectrum SportsNet (Lakers) o NBC Sports Bay Area (Warriors) Prime Video, NBA.TV, Fubo TV México ESPN Star +, NBA.TV Resto de Latinoamérica ESPN Disney Plus, NBA.TV España Movistar Deportes NBA.TV

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Warriors

Lakers Warrios L | Lakers 123-87 Thunder W | Warriors 110-105 Kings L | Lakers 128-134 Mavericks L | Warriors 116-117 Rockets L | Lakers 96-139 Thunder L | Warriors 118-111 Cavaliers W | Lakers 120-101 Wizards L | Warriors 113-127 Spurs W | Lakers 116-99 Nets L | Warriors 93-116 Nuggets W | Lakers 137-130 Pacers W | Warriors 131-126 Wizards

Últimas noticias Los Angeles Lakers

En el podcast The Draymond Green Show, el pívot de los Warriors, Draymond Green, habló de la situación de los Lakers con los lesionados Reaves y Doncic. "No sé si su equipo pueda sobrevivir de cara a los playoffs sin Luka Doncic", afirmó Green. "Necesitas saber cómo rinde este equipo en la postemporada para tener una lectura precisa de cómo debería ser tu futuro".

LeBron James no forzó participó en la derrota de su equipo el miércoles ante el Oklahoma City Thunder, para descansar su pie izquierdo, en el que viene sintiendo molestias. Se espera que pueda estar disponible para este compromiso ante Golden State.

Últimas noticias Golden State Warriors

Stephen Curry tuvo su mejor partido desde que regresó de la lesión, con 17 puntos, en la victoria 110-105 ante los Sacramento Kings. Este fue su segundo partido después de regresar a las canchas, tras perderse 27 encuentros de los Warriors.

De'Anthony Melton ha sido una sorpresa agradable en la rotación del estratega Steve Kerr en los últimos partidos, demostrando que puede aportar en ofensiva. Viene de anotar 21 puntos ante los Kings.

Reportes de lesionados de Thunder y Lakers

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla); Austin Reaves fuera (costilla), Luka Doncic fuera (tendón de la corva), LeBron James duda (pie izquierdo).

Warriors: Jimmy Butler fuera (cirugía ligamento cruzado), Al Horford fuera (pantorrilla), Moses Moody fuera (cirugía tendón rotuliano), Gui Santos día a día (molestias en la pelvis).

Probables quintetos abridores de Thunder y Lakers

Lakers: Luke Kennard, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green, Kristaps Porzingis.

Pronóstico SI ES

Los Lakers están notablemente desmejorados sin sus dos principales figuras, como lo son Austin Reaves y Luka Doncic. LeBron James está adolorido de un pie y eso también puede afectar sus minutos de juego. Los Warriors llegan con el aliciente de contar con Stephen Curry.

Resultado: Victoria de los Warriors.

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