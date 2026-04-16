NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Charlotte Hornets vs. Orlando Magic en TV y streaming

Queda un cupo por dirimir, el de la octava siembra final, en la Conferencia Este camino a los Playoffs de la NBA 2026. De hecho, el mismo será disputado este viernes entre los talentosos Charlotte Hornets y el Orlando Magic.

El elenco de North Carolina fue noveno en el mencionado segmento durante la regular, con marca de 44-38; sin embargo, aprovechó la localía el pasado martes en este Play-In, contra el Miami Heat, para vencerlo y ganarse el derecho a disputar este encuentro decisivo.

A su vez, el Magic entró al citado mini torneo como octavo en el este, gracias a registro de 45-37; no obstante, cayó la noche del miércoles en casa de los Philadelphia 76ers, por lo que ahora, en su feudo, tendrá una última oportunidad de meterse en la mediática fase de postemporada.

El ganador de este desafío deberá luchar ante los Detroit Pistons, el mejor equipo del Este en la fase inicial, en una serie al mejor de siete en la primera ronda de los playoffs.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Charlotte Hornets vs. Orlando Magic?

Ciudad: Orlando, Florida, Estados Unidos.

Fecha: viernes 17 de abril.

Horario: 7:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:30 p.m. (México DF); 1:30 a.m. del 18 de abril (España).

Estadio: Kia Center.

¿Cómo se podrá ver el Hornets vs. Magic en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Hornets y Magic

Hornets Magic W | Heat 126 - Hornets 127 L | Magic 97 - 76ers 109 W | Hornets 110 - Knicks 96 L | Magic 108 - Celtics 113 L | Pistons 118 - Hornets 100 W | Magic 127 - Bulls 103 L | Hornets 102 - Celtics 113 W | Timberwolves 120 - Magic 132 W | Hornets 122 - Timberwolves 108 W | Pistons 107 - Magic 123

Últimas noticias de Charlotte Hornets

El base estrella de los Hornets, LaMelo Ball, finalmente no fue suspendido para este duelo cumbre del Play-In en el Este, luego de protagonizar una polémica jugada con el centro del Heat, Bam Adebayo, quien terminó lesionado en el segundo cuarto del encuentro del pasado martes. Eso sí, la NBA multó al piloto con 60 mil dólares a raíz de la acción.

Últimas noticias de Orlando Magic

Aunque accionó durante 29 minutos el miércoles en la caída contra los 76ers, el accionar del alero Franz Wagner seguirá siendo restringido por parte del cuerpo técnico del Magic, recordando que el alemán no se ha recuperado del todo de su prolongada lesión de tobillo.

Reportes de lesionados de Hornets y Magic

Hornets: PJ Hall fuera (tobillo).

Magic: no tiene lesionados.

Probables quintetos abridores de Hornets y Magic

Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges y Moussa Diabaté.

Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter.

Pronóstico SI ES

Orlando hará de local y es un equipo incómodo, que lleva varios años actuando con un sólido núcleo de jugadores; sin embargo, Charlotte ha exhibido un baloncesto dinámico y vertiginoso en los últimos dos meses de contienda, lo que puede darle algo de ventaja, y sin nada que perder.

Resultado: victoria de Hornets.

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