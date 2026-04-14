NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns en TV y streaming

El torneo Play-In también empieza este martes en la Conferencia Oeste, dado que los Portland Trail Blazers (42-40) visitarán a los talentosos Phoenix Suns 45-37).

Aunque cerró de gran forma la ronda regular, tanto que le quitó el octavo lugar a Los Angeles Clippers, tras ganar siete de sus últimos10 partidos, el conjunto de Oregon ahora tiene un domicilio complicado, ya que su par de Arizona lució sólido en su feudo, el Mortgage Matchup Center, a lo largo de la contienda.

El ganador de este desafío se terminará quedando con la séptima plaza del Oeste para unos Playoffs de la NBA en los que enfrentará en la primera ronda a los San Antonio Spurs, segundos sembrados de dicho segmento.

A su vez, quien pierda entre Suns y Blazers tendrá otra oportunidad de clasificar a la mediática fase, pero como octavo, ya que recibiría el viernes al vencedor de la llave entre Clippers (noveno de la conferencia) y Golden State Warriors (décimo) en un juego a vida o muerte.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns?

Ciudad: Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: martes 14 de abril.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:00 p.m. (México DF); 4:00 a.m. del 15 de abril (España).

Estadio: Mortgage Matchup Center.

¿Cómo se podrá ver el Trail Blazers vs. Suns en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Amazon Prime Video Amazon Prime Video México Amazon Prime Video Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España DAZN DAZN+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Trail Blazers y Suns

Trail Blazers Suns W | Kings 110 - Trail Blazers 122 W | Suns 135 - Thunder 103 W | Clippers 97 - Trail Blazers 116 L | Suns 73 - Lakers 101 L | Trail Blazers 101 - Spurs 112 W | Mavericks 107 - Suns 112 L | Trail Blazers 132 - Nuggets 137 L | Rockets 119 - Suns 105 W | Kings 110 - Trail Blazers 122 W | Suns 120 - Bulls 110

Últimas noticias de Portland Trail Blazers

NBC Sport reveló que el base Mattisse Thybulle estará disponible para este choque del Play-In al dejar atrás sus problemas de tobillo.

Quien podría regresar a la acción ante Phoenix es el alero Jerami Grant, indispuesto por una lesión de tobillo desde el 27 de marzo.

Últimas noticias de Phoenix Suns

El entrenador de los Suns, Jordan Ott, solamente debe preocuparse por el estado de la rodilla de la joven estrella Jalen Green, quien no acciona desde mediados de la semana pasada y es duda para este encuentro ante los Blazers.

Reportes de lesionados de Trail Blazers y Suns

Trail Blazers: Pelle Larsson duda (pie), Nikola Jovic fuera (tobillo) y Dru Smith fuera (pie).

Suns: Jalen Green duda (rodilla).

Probables quintetos abridores de Trail Blazers y Suns

Trail Blazers: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara y Donovan Clingan.

Suns: Devin Booker, Jalen Green o Collin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks y Mark Williams.

Pronóstico SI ES

Son dos elencos dinámicos y con potencial, como la mayoría de los que están en postemporada en el Oeste. Sin embargo y aunque Portland es muy peligroso, la localía debe jugar un papel fundamental en favor de Phoenix, en especial si Jalen Green regresa a la duela y forma dúo dinámico en el backcourt con el estelar Devin Booker.

Resultado: victoria de Suns.

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