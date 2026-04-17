Nuevo reporte ratifica el interés de los Warriors por obtener a LeBron James

LeBron James cada vez está más cerca de la Bahía de San Francisco. El veterano de 41 años de edad sigue sonando para llegar a los Golden State Warriors en el verano y podría tener un "último baile" junto con Stephen Curry.

Dan Woike, periodista de The Athletic, reportó que el interés de los Warriors es cada vez más grande. "Según fuentes del equipo, el interés de los Warriors en LeBron James para este verano sigue siendo serio", dijo el reportero en un trabajo reciente publicado.

James está en la última temporada de su contrato con los Lakers y la serie de playoffs ante los Houston Rockets podría ser su última etapa con el conjunto californiano. Más allá de querer jugar con su hijo, Bronny, quien tiene todavía contrato con el club, la decisión no es de James.

El alero ha declarado recientemente que se quiere quedar en Los Angeles, pero en el club californiano no parece haber interés de renovarle. De hecho, el club quiere abrir espacio salarial para firmar a otra estrella que acompañe a Luka Doncic en el futuro.

También han existido rumores de que James quiere mantenerse con los Lakers y no busca salir de la organización. "Mi creencia es que llegarán a un acuerdo, pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst.

The Golden State Warriors’ interest in LeBron James remains “serious,” per @DanWoikeSports



"Per team sources, the Warriors’ interest in LeBron James this summer remains serious."



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Sin embargo, su agente hizo unas declaraciones hace unos meses que parecen indicar que James se despedirá del club al final de la temporada.

"LeBron quiere competir por un campeonato", dijo el agente de James, Rich Paul, a ESPN hace algunas semanas. "Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora tener una oportunidad realista de ganarlo todo. Está muy agradecidos por la asociación de ocho años que ha tenido con Jeanie [Buss] y Rob [Pelinka] y considera a los Lakers como una parte importante de su carrera".

James cumplirá 42 años de edad en la próxima temporada y sería todo un sueño ver juntos al máximo anotador de todos los tiempos con el máximo triplero de la historia, como lo es Curry.

Los Warriors han tenido una campaña accidentada, cargada de lesiones y sumar a un veterano más a una nómina con mucha edad no parece ser la mejor estrategia. No obstante, no es cualquier veterano, es LeBron James, un atleta que desafía al tiempo.

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