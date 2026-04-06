La opinión de LeBron James sobre las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves

Los retos siempre alcanzan a LeBron James y esta temporada, a sus 41 años de edad, la historia no es diferente. Ante las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, el veterano tendrá que liderar el ataque de los Lakers tanto en la recta final de la ronda regular como en la primera ronda de playoffs.

James sufrió una derrota inesperada el domingo, cuando los Dallas Mavericks superaron a los Lakers 134-128, con 45 puntos del novato estrella de los Mavs, Cooper Flagg. El alero del equipo de Los Angeles lideró el ataque de su equipo con 30 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes, pero su aporte no fue suficiente para conseguir una victoria.

“Fue como un golpe al corazón, al pecho y al sistema principal con Luka… Me desperté de mi siesta y vi la noticia [de Reaves] y pensé: 'Wao'”, dijo James tras el partido con los Mavericks.

Actualmente, los Lakers se ubican en el tercer puesto de su conferencia, igualados con los Denver Nuggets. Sin embargo, parece difícil que puedan asegurar esa posición, sobre todo por afrontar lo que resta de calendario regular sin sus dos principales figuras ofensivas.

LeBron when he found out about Luka and Reaves injuries: 💔



“It was a shot to the heart and the chest and the mainframe with Luka… I woke up from my nap and saw that [Reaves] news and was like, ‘Sh*t.’” pic.twitter.com/3OjUUS8fLR — BronMuse (@BronMuse) April 6, 2026

Los Lakers jugarán contra el Oklahoma City Thunder este martes en casa, previo a jugar de visita el jueves ante los Golden State Warriors. Luego jugarán como locales el viernes frente a los Phoenix Suns, y finalmente cerrarán la ronda regular ante el Utah Jazz el domingo como locales.

El panorama luce complicado, con Doncic viajando a Europa para recibir un tratamiento especializado que le ayude a superar cuanto antes su problema en el tendón de la corva y Austin Reaves con una lesión de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo, que le hará perderse entre 4 y 6 semanas de acción.

Esto indica de que los Lakers afrontarían la primera ronda de playoffs sin ambos jugadores, dejando toda la responsabilidad ofensiva en James. El veterano, que acaba su contrato con el equipo oro y púrpura este año, quiere despedirse de la franquicia con otro campeonato, pero luce complicado.

Los Houston Rockets, Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves son los posibles rivales de los Lakers, todavía esperando el resultado final de la tabla de posiciones del Oeste, ya que el rival dependerá del lugar en el que terminen la ronda regular.

Estos tres equipos representan un duro desafío para James y los acontecidos Lakers, que han sufrido lesiones de sus estrellas en el momento más importante de la temporada.

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