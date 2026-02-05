El polémico mensaje de Giannis Antetokounmpo tras no ser cambiado por los Bucks

Giannis Antetokounmpo no fue cambiado este jueves antes de la fecha limite en la NBA, pese a los innumerables rumores que lo colocaban en equipos como los Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Miami Heat y New York Knicks. Al parecer, el griego está feliz de haberse quedado en Milwaukee, enviando un polémico mensaje en sus redes sociales.

"Las leyendas no persiguen. Atraen", escribió Giannis como mensaje a un video de la película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Antetokounmpo colocó una parte de la película en la cual el personaje de DiCaprio, que estaba obligado a salir de su firma por presiones federales, se rehúsa a irse, dando un discurso que está enmarcado como uno de los mejores de la última década en Hollywood.

Y es que al final, Antetokounmpo le dará un voto de confianza a la directiva para rearmar el equipo en la temporada baja, con él como eje principal del proyecto. Si bien puede ser cambiado en el receso de campaña, Giannis no será quien pida el traspaso, siendo fiel a su acuerdo con la organización.

Legends don’t chase. They attract 💯😎 pic.twitter.com/62r1jg93vt — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 5, 2026

Los Bucks actualmente están fuera de los puestos que dan acceso al Torneo Play In, con marca de 20-29, por lo que se especuló que Giannis podría ser dado de baja por lo que resta de temporada, tomando en cuenta la lesión en una de sus pantorrillas. No obstante, el griego regresará a las canchas apenas esté recuperado, demostrando su total entrega y profesionalismo.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres. Está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

¿Qué equipos podrían buscar un cambio por Antetokounmpo para la 2026/2027?

Se cree que Los Angeles Lakers, que están abriendo espacio en su nómina para el mercado de la temporada baja, irán en serio por Giannis con el objetivo de juntarlo con Luka Doncic por los próximos años.

La salida de LeBron James abrirá un enorme espacio salarial en la plantilla de los Lakers, que seguramente irán por superestrella que los vuelva a poner entre los favoritos al campeonato de la NBA.

Warriors y Timberwolves de seguro volverán a tentar a los Bucks al finalizar la temporada.

