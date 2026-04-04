¿Por qué Luka Doncic ya no es elegible al MVP de la NBA?

Luka Doncic llegó a la recta final de la temporada como uno de los 5 favoritos a ganar el MVP de la NBA gracias a su estadísticas ofensivas superlativas y mejora en el plano defensivo que ayudaron a Los Angeles Lakers a mantenerse entre los mejores equipos de la Conferencia del Oeste.

Sin embargo, el base esloveno, al menos por ahora, no podrá optar a pelear el premio al mejor jugador de la campaña tras ser diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves ante el Oklahoma City Thunder y que podría inclusive dejarlo fuera de la primera ronda de los playoffs de 2026.

La estrella de los Lakers vive una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

De no haber una excepción de marca mayor aprobada por la NBA, Doncic se quedará fuera de la lucha por el premio Jugador Más Valioso, dejando a Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, como los favoritos para alzar el trofeo al mejor jugador de la campaña.

Luka Doncic's agent released a statement after he was ruled out for the rest of the regular season.



Despite his absence, Doncic could still remain eligible for end-of-season awards by filing an extraordinary circumstances grievance related to the two games he missed in December… pic.twitter.com/jniUYJQWRs — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 3, 2026

Es por ello que su agente Bill Duffy quiere hacer lo posible para que la NBA borre de su expediente los juegos que se perdió hace unos meses por el nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia, al considerar este hecho como un ausencia de marca mayor y que no debería contarse de forma oficial en los estatutos de la liga.

"Esta temporada, Luka Doncic ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste y situándose en el centro de una de las pugnas por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta temporada reciban el reconocimiento que merecen y que él pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'Excepción por Circunstancias Extraordinarias' a la norma de los 65 partidos", inicia el comunicado Duffy.

"Luka se perdió dos partidos esta temporada debido al nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente y, sin embargo, él ya estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka ha hecho grandes esfuerzos para estar presente con su equipo y con esta liga a lo largo de la campaña. Su temporada, marcada por la ruptura de récords, merece quedar registrada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión sufrida anoche y de otras circunstancias extraordinarias. Esperamos colaborar con la NBAPA y con las oficinas de la liga para garantizar un desenlace justo en este asunto", finalizó.

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