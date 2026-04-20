¿Por qué Luka Doncic no fue finalista al MVP de la NBA en la temporada 2025/26?

Apenas puso un pie en la NBA, en otoño de 2018, el debate en torno a Luka Doncic no ha ido en dirección hacia su talento para ser el MVP de la ronda regular. Semejantes pláticas han girado en relación a cuándo levantará el ahora llamado Trofeo Michael Jordan.

No obstante, cuando parecía que, tras varias temporadas exhibiendo prestaciones que le hagan ganar las votaciones, incluyendo un tercer lugar en la 2023/2024, y su reciente corona de mejor anotador de la 2025/2026, la finalizada etapa clasificatoria tampoco verá al genio esloveno de Los Angeles Lakers erigirse en el Más Valioso.

Hay que decir que, de entrada, el panorama lucía complicado para el Wonder Boy, ya que la vara para el MVP quedó tan alta como pocas veces en el finalizado calendario regular, debido a la presencia de muchos candidatos con argumentos realmente sólidos, tales fueron los casos de los tres finalistas: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder); Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y Nikola Jokic (Denver Nuggets), aunado a otras dos luminarias que también quedaron fuera de la terna a pesar de sus notables producciones individuales y colectivas, en relación a Jaylen Brown (Boston Celtics) y Cade Cunningham (Detroit Pistons).

Es cierto que el impacto de la luminaria de los Lakers creció de un modo superlativo en marzo, mes en el que promedió 37.1 unidades en 16 desafíos junto a 8.0 rebotes y 7.4 asistencias; dígitos que le llevaron a ganar unánimemente el galardón de dicho periplo. Asimismo, los 33.5 de media a modo global le dieron a Doncic el segundo título de puntos en su carrera, a los que vale sumar 7.7 tableros y 8.3 pases de anotación, con un buen 36.6% en triples y siendo sexto en la liga en el renglón de robos (1.6)

El problema es que SGA, Wemby y el Joker superaron al ex Dallas Mavericks en buena parte de los factores que suelen considerarse para un Más Valioso de la regular. En efecto, el base canadiense no bajó el pie del acelerador como MVP reinante, dado que volvió a guiar a OKC al mejor récord de la NBA (64-18), sin importar la ausencia de figuras clave a lo largo de la zafra como el escolta All Star, Jalen Williams.

A su vez y en su tercera campaña en la competición estadounidense, el Alien francés ya se metió en la verdadera élite, de la mano de otro liderato en tapones (3.1), con 25.0 unidades de promedio y 11.5 tableros, lo que le llevará, probablemente a obtener el premio a Mejor Defensor de la contienda, mientras que comandó a los Spurs a un sorprendente segundo puesto en la muy competitiva Conferencia Oeste, incluso peleando hasta el final la primera siembra con el propio Thunder. Por otro lado, el centro serbio culminó por segunda ocasión corrida promediando triple-doble, cortesía de 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias, aunado a comandar la National Basketball Association en PER o rating de eficiencia (32.2) y posicionarse segundo en win shares (14.9), métrica que mide su influencia en las victorias de unos Nuggets que finalizaron terceros en el mismo Oeste.

Al final, los Lakers de LeBron James, Austin Reaves y Luka no pudieron terminar en el top 3 de la conferencia, otro aspecto que privó para que el nacido en Ljubljana fuera marginado del podio al Más Valioso, hecho que no tiene por qué causar enfado en prácticamente nadie.

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