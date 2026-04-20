Los 3 finalistas al premio MVP de la NBA de la temporada 2025/26

La NBA reveló recientemente uno de los secretos mejor guardados una vez finalizada la ronda regular 2025/2026: los tres finalistas al MVP.

En efecto, el organismo que rige los interéses del baloncesto profesional estadounidense confirmó los nombres de las luminarias que pelearán directamente por un premio con muchos candidatos, dado que al menos seis jugadores cosecharon notables argumentos, individuales y colectivos, para recibir votos.

De hecho, dos de los mejores del curso y quienes no llegaron al mínimo de 65 encuentros disputados, exigido por la NBA, como Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, y Cade Cunningham, de Detroit Pistons, finalmente recibieron la oportunidad de ser elegibles para el citado galardón al atravesar "circunstancias extraordinarias".

No obstante y tomando en cuenta que Jaylen Brown, de Boston Celtics, quedó fuera de la terna al MVP, a pesar de su espectacular temporada; situación similar a la de Luka y Cunningham, se repasará a los candidatos finales y sus argumentos en pro de resultar electos como el mejor de la regular, destacando que por octavo año seguido, el ganador no será estadounidense.

3. Nikola Jokic | Denver Nuggets

Indistintamente de los reconocimientos, pocos pueden dudar que el Joker ha sido el jugador más dominante de lo que va de década (2020-2026), tal y de la forma que lo demuestran sus tres MVP y dos segundos lugares desde la 2020/2021.



De cara a la finalizada justa clasificatoria, el centro serbio culminó por segunda ocasión corrida promediando triple-doble, gracias a 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias, aunado a comandar la National Basketball Association en PER o rating de eficiencia (32.2) y siendo segundo en win shares (14.9), métrica que mide su influencia en las victorias de unos Nuggets que finalizaron terceros en la siempre hostil Conferencia Oeste. En condiciones normales, semejantes prestaciones tendrían que significar otra condecoración.

2. Victor Wembanyama | San Antonio Spurs

En su tercera campaña en la liga, el Alien francés ya se metió en la verdadera élite, de la mano de otro liderato en tapones (3.1) junto a 25.0 unidades de media y 11.5 tableros.



Pocos talentos dominaron la contienda en los dos costados como el ala-pívot galo, quien además de empezar a ser una fuerza mediática, debe ganar el Jugador Defensivo del Año y guio a los sorprendentes Spurs al segundo lugar en el Oeste, incluso acechando en el tramo decisivo al primer sembrado, Oklahoma City Thunder.

1. Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

Luego de conseguir su primer MVP en la 2024/2025, el base canadiense no bajó el pie del acelerador, tanto que volvió a guiar a OKC al mejor récord de la NBA (64-18), sin importar la ausencia de figuras clave a lo largo de la zafra como el escolta All Star, Jaylen Williams.



Por si fuera poco, SGA resultó segundo en puntos (31.1) y PER (30.8), siendo primero en win shares (15.2) y dejando notables 87.9% en libres, 55.3% de campo y 38.9% en triples. Eficacia máxima para el nacido en Toronto, gran favorito a repetir premio.

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