Victor Wembanyama gana el premio Jugador Defensivo del Año de forma unánime

El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, se convirtió este lunes en el primer jugador que gana el premio Jugador Defensivo del Año de forma unánime en la historia de la NBA.

El jugador de 22 años es también, a partir de ahora, el jugador más joven en ganar este galardón desde su instauración en la temporada 1982-83.

Wembanyama superó en la votación de periodistas y comentaristas deportivos al pívot del Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, y al alero de los Detroit Pistons, Ausar Thompson. Y es que sus números fueron superlativos, entrando en la historia de la liga con sus rebotes y bloqueos.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama has been named the 2025-26 Kia NBA Defensive Player of the Year, earning the Hakeem Olajuwon Trophy. pic.twitter.com/96Uea03lB7 — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

Wembanyama lideró la NBA en bloqueos por tercera temporada consecutiva (3,1), además de encabezar la liga en defensive win shares (cinco) y en rating defensivo (101). También se ubicó en el segundo puesto en rebotes defensivos (9.5) y en el cuarto en rebotes totales (11.5).

"Se siente genial. La verdadera lucha fue llegar a los 65 partidos. Estoy súper, súper feliz de ganar este premio y muy orgulloso de ser el primer ganador unánime", dijo Wemby a NBC Sports.

"He tenido la suerte de contar con buenos entrenadores a lo largo de mi carrera que me enseñaron buenos hábitos. Bloquear tiros es algo en lo que he trabajado siempre; es probablemente el área de mi juego donde me siento más cómodo", agregó.

Wembanyama es el cuarto jugador de los Spurs que gana el premio al Jugador Defensivo del Año. Se une así a Alvin Robertson (1985-86), David Robinson (1991-92) y Kawhi Leonard, quien ganó el galardón en dos temporadas consecutivas: 2014-15 y 2015-16. Además, es el quinto jugador europeo en obtener este reconocimiento, sumándose a Marc Gasol, Joakim Noah, Rudy Gobert y Giannis Antetokounmpo.

Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.



The winner was selected by a global media panel of 100 voters.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/wIUDEDWJtm — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

"Se lo ha ganado, nunca se le dio nada gratis. Es uno de los trabajadores más dedicados que he conocido. Se toma su oficio muy en serio. Este premio es sólo un pequeño detalle de lo que está por venir para Victor. Continúa siendo especial, continúa siendo el mejor jugador del mundo", dijo su compañero Keldon Johnson.

Wemby recibió los 100 votos posibles al primer lugar en los escrutinios, dejando claro que es el mejor jugador defensivo del mundo. Y es que con Wembanyama en cancha, la defensa de San Antonio permitió sólo 103.6 puntos por cada 100 posesiones (la mejor de la liga en ese tramo).

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