¿Quiénes son las hijas de Luka Doncic y cual es la batalla legal que tiene con su esposa?

La principal estrella actual de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera fuera de las canchas, pero también ha encontrado un respiro clave en medio de su proceso de recuperación.

Vale acotar que el base esloveno viajó recientemente a su país natal, donde pudo reencontrarse con sus hijas, en lo que representa un impulso emocional importante tras varios meses difíciles en lo personal.

En los últimos años, Doncic ha enfrentado diversas situaciones que han impactado su estabilidad anímica. A conflictos familiares se sumó su sorpresiva salida del equipo que lideró durante siete temporadas, Dallas Mavericks, así como el final de su relación sentimental cuando parecía haber encontrado cierta calma en Los Angeles.

Slovenian media reports that Luka Dončić is currently in Slovenia, where he is spending some time with his two daughters while continuing his recovery process.

He is expected to return to Madrid in the coming days to begin the second phase of his hamstring rehabilitation, a key… pic.twitter.com/Zyky96ot6E — Luka Updates (@LukaUpdates) April 11, 2026

A esto se añadió una lesión significativa en el tendón de la corva, que lo obligó a trasladarse a Europa para continuar con su tratamiento. Asimismo, tras someterse a una primera fase de terapias con células madre en Madrid, el seis veces All Star de la NBA decidió viajar a Liubliana, ciudad en la que pudo reencontrarse con sus hijas Gabriela y Olivia, a quienes no veía desde diciembre de 2025.

Ese último reencuentro no había terminado de la mejor manera, ya que medios estadounidenses reportaron que un incidente ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Kranj requirió la intervención policial, lo que derivó en el regreso inmediato del jugador a Estados Unidos sin poder compartir tiempo con ellas. Desde entonces, la distancia se había prolongado durante varios meses.

La situación personal de Luka se hizo muy pública en marzo, cuando confirmó en una entrevista que su compromiso con Anamaria Goltes llegó a su fin. A partir de ese momento, su vida privada ha estado bajo constante atención mediática.

¿Por qué Luka Doncic tiene una batalla legal con su esposa?

En el plano legal, la ex pareja del astro de los Lakers presentó una solicitud en California relacionada con la manutención de las hijas y el pago de honorarios legales; sin embargo, el propio balcánico ha rechazado que el proceso se lleve en ese estado, argumentando que el caso debería resolverse en Eslovenia, lugar de residencia de las menores. Para su defensa, Luka contrató a la reconocida abogada Laura Wasser.

Pese a este escenario adverso, Doncic mantuvo un nivel sobresaliente en la duela y digno de la conversación por el MVP en la finalizada ronda regular. Incluso, firmó en marzo una actuación de 51 puntos ante Chicago Bulls, reflejando una notable capacidad de concentración en medio de la adversidad personal.

Al margen de lo deportivo, la reciente reunión con sus hijas en Liubliana parece haber sido un punto de inflexión para el doble campeón anotador de la NBA. En un proceso de recuperación, tanto física como emocional, este tipo de momentos puede resultar tan determinante como cualquier tratamiento médico para una estrella llamada a liderar a Los Angeles, por qué no, en los venideros playoffs, siempre que se recupere de su lesión en la parte posterior de la pierna.

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